Het nieuwe kabinet rekent zichzelf rijk met vijftig kantjes mooie woorden, en hier weten ze waar dat eindigt

‘Reken jezelf rijk’ was een titel geweest voor het regeerakkoord: 3 miljard voor dit, 13 miljard voor dat, 25 miljard in een fondsje hier en 60 miljard in een fondsje daar. Hoe groter de bedragen, hoe gemakkelijker de gedachte dat geld niets waard is. Tot je in de Kleedhoek staat voor een gratis broek, in de Eethoek voor gratis eten, of in de Kringloop XL waar elk dubbeltje telt. En waar ze dankzij de politiek nog steeds 21 procent btw betalen.

Lattenbodems 12,50, kinderbuggy’s 9,50, hetzelfde voor een kunstkerstboom. Bestek een kwartje, theelepels 10 cent: hier is geld nog geld, vaak contant, en ze weten: schulden maken is gemakkelijker dan terugbetalen.

Begin er over politiek en stuit op een muur van lankmoedigheid. De politiek is losgekoppeld van veel levens, ook nu er na negen maanden onderhandelen een Sinterklaasakkoord tevoorschijn kwam. ‘Vertrouwen in het kabinet?’, zegt Gerrit van der Woude, metselaar en mantelzorger. ‘Ha ha, dat kun je zo naar huis vliegen.’ Minder verdienen, meer betalen is op dit moment de situatie. ‘Iedereen kijkt nu naar z’n energierekening’. Niet naar Den Haag, waar geld gratis is.

De Kledinghoek. Beeld Toine Heijmans

Vijftig kantjes consultant-taal telt het regeerakkoord en bij de presentatie vlogen de duiven op: ‘ambitie’, ‘bescheidenheid’, ‘gepast realisme’, ‘samen doen’, ‘balans herstellen’. Dit kabinet gaat het aantal kinderen dat opgroeit in armoede ‘halveren’, maar hoe staat er niet bij, dat moet een nieuwe minister voor Armoede uitzoeken. Er komt ‘meer zekerheid’ voor degenen die nauwelijks rondkomen, ‘daklozen, mensen met schulden’, maar hoe staat er niet bij. Het kabinet zet de ‘brede armoede- en schuldenaanpak’ met ‘volle kracht’ door – concreter wordt het niet.

Concreet gaat het over andere zaken, zoals het dwingen van psychiaters om diensten te draaien ‘tijdens de avonden, nachten en weekenden’ – het ene onderwerp is het andere niet.

Rutte III wijdde een hele paragraaf aan armoedebestrijding, met best wat concrete bullit points. Rutte II kwam met duidelijke maatregelen, zie puntje 79. En nu is alles ingekookt tot wat zinnetjes stoere praat.

‘Jammer dat het met onze winkel zo goed gaat’, zegt Gert Mensink van de Kleedhoek, waar ze gratis kleding verkopen. Hij is bestuurder van Thuisteam Twente, dat thuiszorg levert, en huurde een groot pand waarin ook plaats is voor schuldhulpverlening en dagbesteding – de Speelgoedbank groeide zo snel, die is alweer verhuisd. Alles buiten de gemeente om, zegt Gert, dat scheelt ‘sturingsdrang’. Het probleem met armoede, zegt hij ook, is dat het niet alleen gaat om mensen met een minimuminkomen. ‘Op papier kun jij het best voor elkaar hebben, maar het gaat om wat je kunt besteden.’

De laatste maanden krijgt de Kleedhoek ongemeen veel nieuwe klanten. Dat waar ze al anderhalf jaar bang voor waren: uitgestelde pandemieproblemen. Ondernemers en zzp’ers melden zich, die lang volhielden dat het nog wel ging. Mensen op nulurencontracten. ‘Dit maakten we niet eerder mee.’

Dus fijn dat het woord armoede weer opduikt in het regeerakkoord, ‘maar het financiële verhaal zit vaak anders in elkaar’. Armoedebestrijding is ‘preventie, preventie, preventie’, ‘wist je dat niemand meer leert op school hoe je moet budgetteren?’ Minimumloon een euro hoger, ‘de inflatie doet het al teniet’.

Veel woorden, weinig wol, zo zit het in elkaar.

De Kleedhoek is opgericht door Monique van Baaren, nadat ze samen met haar man Stephan de Eethoek was begonnen, een gaarkeuken, geen schaamte voor dat woord. Al snel werd het te veel werk. Thuis op de bank klinkt een zucht: elke keer dat ik ze opzoek is de vraag naar gratis eten groter en nu lijkt de grens bereikt. Honderd maaltijden, drie keer in de week op een fornuis met acht pitten. ‘Het gaat allemaal nét’, zegt Monique. ‘En je verkoopt geen nee, hè’, zegt Stephan. Ze weten hoe armoede werkt, klommen uit het dal en hielden de gaarkeuken open juist in coronatijd, zonder drempels en zonder overheidsbemoeienis. ‘We willen geen eindpunt zijn, maar een nieuw begin.’

Lastig: het is de elektriciteitsrekening die mensen nu over de rand duwt. ‘Degenen die zich net weer konden redden’, zegt Stephan, ‘zien we terug.’ Het is de inflatie, die eerst alleen de armsten opvalt. ‘Een pak melk!’, zegt Monique. ‘Ineens 20 cent duurder’, zegt Stephan. Zo wordt het steeds ingewikkelder om armoede te ontkennen.

Regeerakkoord? ‘Sorry, ze roepen veel, maar je weet dat het niet gebeurt’. Stephan: ‘Erg eigenlijk hè, dat het zover is gekomen.’

Politiek gaat niet om miljarden lenen, het gaat om keuzes maken. Net als in het echte leven.