Het Nederland van Lil’ Kleine

Soms wordt de bubbel onverhoeds doorgeprikt. Zoals dinsdagochtend, toen ik in de sprinter naar Amsterdam stapte. Het was druk, op een van de laatste vrije plekken lag een tas. ‘Kan ik hier zitten?’, zei ik nuffig, het was geen vraag. Een van de jongens haalde mokkend zijn tas weg.

Zo’n vrouw ben ik geworden, dacht ik nog. Een wandelende opgetrokken wenkbrauw.

De twee jongens bespraken hoe ze de leeftijdscontrole van een festival konden omzeilen, ik verzonk in Instagram. Tot een paar flarden me begonnen op te vallen.

‘Belachelijk dat Spotify hem niet meer promoot.’

‘Die Jaimie is een dom wijf. Ik haat haar echt.’

‘Over een paar jaar slaat Lio haar ook in elkaar’ – het klonk als een tevreden constatering.

Hun gesprek ging over Lil’ Kleine, maar eigenlijk ging het over alles behalve Lil’ Kleine. Het leek alsof ik in een amateuristische voorlichtingsvideo was beland over victim blaming, een filmpje dat een docent maatschappijleer plichtmatig opzet op dinsdagmiddag, het laatste uur.

Ik trok mijn wenkbrauwen nog maar eens op, zo hoog mogelijk, want zo’n vrouw was ik toch al. ‘Zijn jullie nu echt op háár aan het afgeven?’, zei ik uiteindelijk, iets minder heldhaftig dan het in mijn hoofd had geklonken.

‘Bemoei je er niet mee’, reageerde de een. ‘Tsss’, walgde de ander, ‘jij hebt hier niets mee te maken.’

Nu ik het zo opschrijf, lijkt het bijna te mooi om waar te zijn, een schoolvoorbeeld van het jaloersmakende genre waarin een auteur altijd net tegen een parel van een conversatie aanloopt, zeldzaam maar veelzeggend. Maar het gebeurde echt, en nu ik een paar dagen verder ben, vind ik mijn stomme verbazing eigenlijk nog het verbazingwekkendst.

Want ja, de schok was groot toen de beelden opdoken waarin Lil’ Kleine zijn vriendin aan haar haren de auto uit sleurt, maar verrast was eigenlijk niemand. In dezelfde week werd de rapper nog veroordeeld voor geweldpleging in een nachtclub in Amsterdam. Eind mei zou hij zijn geliefde hebben mishandeld op Ibiza. Ook toen was er ophef – en grootse stilte in de hiphopwereld.

Vanaf links: Lil’ Kleine en TopNotch-bazen Kees de Koning en Vincent Patty. Beeld Twitter

Sterker nog, oprichter Kees de Koning en ceo Vincent Patty van platenlabel TopNotch togen naar Ibiza om in blote bast met de rapper op de foto te gaan, de middelvingertjes paraat. Onlangs bracht Lil’ Kleine Ibiza Stories uit, zijn laatste plaat bij TopNotch. Hoewel het album gaat over de vermeende mishandeling, leek het hem toch een goed idee om erop samen te werken met een rapper die in 2020 is veroordeeld voor het ontvoeren van een vrouw en haar dochtertjes. Die zou de vrouw hebben overgoten met kokend water en haar hebben geslagen met een vuurwapen. Eerder werden rappers van TopNotch al veroordeeld voor huiselijk geweld, het prostitueren van minderjarige meisjes en het opnemen van een seksfilmpje met een minderjarig meisje.

Het maakt allemaal niet uit. Voor TopNotch niet, maar ook niet voor de muziekindustrie en het Nederlandse publiek. Ibiza Stories staat nog altijd op nummer 1. Nu is Lil’ Kleine onder contract bij Sony, dat naar verluidt 3 miljoen euro voor hem betaalde. Ook die platenmaatschappij hebben we nog niet gehoord.

Het probleem ligt niet alleen bij de hiphopwereld. ‘Wij Nederlanders hebben de dikste voordeuren van Europa. We zijn hier als de dood om ons met iemands privéleven te bemoeien’, zei een hulpverlener in de Volkskrant over huiselijk geweld. We beschouwen het als privé, niet als een grote maatschappelijk kwestie die levens verwoest.

‘Bemoei je er niet mee’, blaften de jongens in de trein. Een betere samenvatting van het probleem hadden ze niet kunnen geven.