Het moet stoppen, de leesramp. Er gloort een beetje hoop

Het zijn de weken van mierzoete kerstkransjes, olijke kerstmutsen, hemels verlichte winkelstraten en fonkelnieuw leven. Sprankjes licht die doorbreken in inktzwarte tijden, vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Hoop, vooral hoop. Zoals elk jaar zal het valse hoop blijken, een zielig soort wensdenken dat niet de wereld verlost, maar onszelf een beetje behaaglijker laat voelen. En toch. Naarmate ik ouder word, neemt mijn afkeer van deze jaarlijkse emo-kitsch af. Een beetje troost kunnen we wel gebruiken.

Deze week is er iets dat me hoop biedt, niet op wereldschaal, maar voor een nijpend Nederlands probleem: de razendsnel afnemende leesvaardigheid in Nederland. Het is een ramp in slowmotion die zich sinds het begin van deze eeuw voltrekt. Ik schrijf er op deze plaats vaak over, maar het is een impopulair onderwerp. Niet iedereen, zelfs niet in het onderwijs, is van de reikwijdte van deze ramp doordrongen. De kloof tussen mensen die goed kunnen lezen – digitaal of op papier – en die er moeite mee hebben groeit. Ze komt grotendeels overeen met die tussen hoog- en laagopgeleiden.

Wie niet goed kan lezen, kan niet meedraaien en meepraten in de maatschappij. Die zal daarvan last hebben op het werk, in de ambtelijke molens, bij het onderhouden van relaties, het grootbrengen van kinderen. Slecht lezen belemmert het begrip van wat er in de wereld gebeurt en het onderscheiden van feiten, verzinsels en leugens. De zwakke lezer staat gefrustreerd buitenspel. Dat bij een kwart van onze 15-jarigen laaggeletterdheid dreigt en dat Nederlandse kinderen het minst graag lezen van alle kinderen in de wereld (een groot deel ‘haat’ het), daarover kunnen we niet langer onze schouders ophalen. Het moet stoppen.

Deze week verschijnt er een boek, altijd weer een boek, dat me hoopt geeft. Het heet Omdat lezen loont, het is samengesteld door Yra van Dijk, Marie-José Klaver, Els Stronks en Micha Hamel. Van hen en anderen staan er 38 stukken in waarnaar ik nieuwgierig ben, van schrijvers, cabaretiers, leraren, didactici, psychologen, neerlandici, letterkundigen, leesbevorderaars, onderwijsonderzoekers, TikTok-boekfanaten en studenten. Het boek belooft het probleem van de leescrisis tot in alle uithoeken en met alle mogelijke invalshoeken te benaderen. Het is uniek dat mensen uit werelden die doorgaans nogal op zichzelf zijn gericht – onderwijs, wetenschap en kunst – elkaar nu vinden in een gemeenschappelijke grote zorg. Want dat is een van de redenen dat het maar niet lukt om de neergang te stoppen. Leespromotie wordt gezien als iets voor rijke bakfietsouders en cultuurliefhebbers die stapels kinderboeken inslaan bij de boekhandel. Het onderwijs ziet ‘technisch’ en ‘begrijpend’ lezen als hoofdtaak, leesbevorderaars het verhogen van leesplezier, boekliefhebbers het promoten van onze prachtige (kinder)literatuur. Maar het hangt allemaal samen.

Er bestaat niet zoiets als niet-begrijpend lezen. Wie vaak leest gaat soepeler lezen, begrijpt meer, krijgt er meer plezier in, kan een steeds hoger niveau van verbeelding, empathie en abstractie aan, leert verbanden leggen en vragen stellen. Bij zwakke lezers blijven die effecten uit. Hopen dat kinderen thuis worden voorgelezen en lezen vanzelf leuk gaan vinden is vergeefs; helaas gebeurt dit vaak niet. School moet opbieden tegen wat kinderen – en hun ouders – al de godganse dag doen: op hun telefoon zitten.

Het zal op school moeten gebeuren, waar álle kinderen komen: veel lezen, elke dag, stil en hardop, fictie en non-fictie. Een dagelijkse onderdompeling in taal. Het besef moet doordringen, bij alle leerkrachten, lerarenopleiders en beleidsmakers, dat lezen het belangrijkste schoolvak is. Een eerste levensbehoefte, ook voor wie nooit een boekverslinder zal worden.