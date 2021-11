Het messiascomplex van Doutzen Kroes is alarmerend

Vooral het gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef is stuitend. ‘Dit kan nep zijn, ik weet het niet, maar ik denk wel dat deze informatie gehoord moet worden tijdens een experiment’, schreef topmodel Doutzen Kroes deze week op Instagram voor haar zeven miljoen volgers. ‘De grootste misdaad in de Wereldgeschiedenis’, heet de video die ze erbij plaatste.

Zoiets kun je voor de zekerheid maar beter delen, inderdaad.

Het filmpje is een prototype in het genre YouTube-huisvlijt, een aaneenschakeling van geknipte interviewtjes en beelden zonder context, met veel veelbetekenend hoofdlettergebruik. ‘Een Wereldwijd Systeem waar President Kennedy in 1961 al voor waarschuwde’, heet het dan. ‘Dit Systeem wordt geleid door Satanisten.’ Die hebben bedacht dat de hele wereldbevolking gevaccineerd moet worden, zodat deze krimpt. De ouderen en de dommen gaan eerst, want die staan vooraan om zich te laten vaccineren, een soort natuurlijke selectie. Allemaal bedacht door Bill Gates en zijn maten van de vrijmetselarij, uiteraard.

Kennelijk is het verleidelijk om de complotstrapatsen van Kroes af te doen als domheid, iets wat steeds weer gebeurt als ze zich op Instagram meldt met een cryptische corona-overpeinzing. Zelf meen ik daar dan weer ouderwetse, stereotiepe en sneue denkbeelden over mooie vrouwen in te zien, maar wellicht staat mijn seksisme-radar wat gevoelig afgesteld. Het lijkt me in ieder geval onwaarschijnlijk dat een onnozel iemand de top van de modellenwereld bereikt, aangezien de weg ernaartoe bezaaid ligt met potentiële uitglijders en opportunistische klootzakken (m/v).

Toch is het wonderlijk dat een vrouw van de wereld als Kroes bij het horen van de naam Kennedy niet meteen denkt: jéétje, waarschuwde híj al voor een samenzwering van satanisten? Wat gek! En dan even googlet hoe het echt zit. Dat de ‘monolithic and ruthless conspiracy’ waar Kennedy in het geluidsfragment over spreekt helemaal niets te maken heeft met een pandemie of vaccinaties, maar met het communisme in het algemeen en met de Sovjet-Unie in het bijzonder. Omdat het Koude Oorlog was – heel makkelijk verklaarbaar, dus.

In plaats van de veronderstelde onnozelheid lijkt er iets anders aan de hand. Iets ergers, eigenlijk. De Amerikaanse desinformatieonderzoeker Abbie Richards ontwikkelde een inzichtelijke complotpiramide, met theorieën gegroepeerd naar schadelijkheid. Onder in de omgekeerde driehoek, in het puntje dus, staan echte gebeurtenissen, zoals Watergate.

Met elke stap naar boven verliezen de aanhangers van de samenzweringstheorieën meer hun contact met de realiteit. Bovenin, in het dieprood, staan Pizzagate en QAnon, maar ook ‘Bill Gates depopulation’, precies het verhaal van de video die Kroes deelde. Deze rode categorie omschrijft Richards als ‘Geen weg meer terug’, want als je er een gelooft, geloof je ze waarschijnlijk allemaal. Ze wijst er ook op dat veel van deze complottheorieën een antisemitisch karakter hebben, in de kern draaien ze veelal om een Joodse elite die in het geheim aan de touwtjes trekt. (Gates is niet Joods, maar hij zou wel meewerken aan de samenzwering.)

‘Ik sta op het punt alles wat ik ooit geleerd heb in twijfel te trekken’, meldde Kroes donderdag op haar Instagramaccount. De afgelopen tijd meen ik daar een messiascomplex te bespeuren. Vrijwel elke post gaat over spirituele groei, over heilige paden bewandelen, over het omhelzen van de schaduw en het licht in jezelf. Het gaat om eenheid, om liefde, om haar rol in het creëren van een nieuwe wereld. Tegelijkertijd is overduidelijk dat er dreiging boven de berichten hangt, een amorfe vijand die al dat moois probeert te verstoren.

We kunnen daar smakelijk om lachen, natuurlijk. Of het ‘dapper’ vinden dat ze zich uitspreekt, zoals de mediadeskundige van RTL Boulevard zei. Maar kijk naar het volgersaantal van zeven miljoen, en huiver.