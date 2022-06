Het meisje dat ik toevallig sprak was bijna 18, ze had in negen vakken eindexamen gedaan, en ze was zenuwachtig voor het telefoontje dat ze deze donderdag zou krijgen. Haar eindexamen was lastig geweest, want haar moeder, die al langer kanker had, had ineens een zware hersenbloeding gekregen, midden in de examenperiode. Het meisje had haar examens toch gemaakt, want ze wilde dat haar moeder trots op haar zou zijn.

Inmiddels was de gezondheidstoestand van haar moeder nog steeds heel onzeker. ‘De drain is eruit’, vertelde ze, maar eigenlijk wist niemand wat er zou gebeuren. ‘Ik wil gewoon mijn moeder terug, zoals ze was’, zei het meisje met een bewonderenswaardige kalmte.

Ze was ingeloot voor psychologie, een diepe wens van haar, ‘want ik wil graag begrijpen waarom mensen zich gedragen zoals ze zich gedragen’.

Deze donderdag hoort ze of ze geslaagd is. Wat ik niet zei, maar wel dacht, was: je bent allang geslaagd.