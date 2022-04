Het meest vergrijsde continent ter wereld kan niet zonder legale arbeidsmigranten

Seizoensarbeiders, onder wie veel migranten, plukken aardbeien in Lepe, Spanje. Beeld Adri Salido via Getty

Arbeidsmigranten uit Tunesië, Marokko of Senegal moeten makkelijker legaal in Europa aan de slag kunnen. Dit moet een oplossing bieden voor de schrijnende tekorten op de Europese arbeidsmarkt én een eind maken aan ongereguleerde migratie via wankele bootjes, waar mensensmokkelaars een dikke boterham aan verdienen.

Met dit conceptvoorstel voor legale arbeidsmigratie doet de Europese Commissie een welkome voorzet om het verhitte migratiedebat rustiger en vooral pragmatischer te voeren. Na de vluchtelingencrisis in 2015 is elke poging tot een nieuw en zinvol Europees migratie- en asielbeleid gestrand in hopeloze Europese verdeeldheid.

Nu de economie weer aantrekt wreekt de migratie-impasse zich. In vrijwel alle sectoren is een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten, vooral ook aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Alleen al in Duitsland kunnen 400 duizend vacatures worden vervuld door buitenlandse arbeidskrachten. Nederlandse tuinders smeken al langer om verruiming van de werkvergunningsregels, zodat niet langer alleen profvoetballers en Indiase ict’ers hier aan het werk mogen.

Het toestaan van meer arbeidsmigranten van buiten de EU is onvermijdelijk nu Europa zich met een een gemiddelde leeftijd van 42 jaar het meest vergrijsde continent ter wereld mag noemen. Aan de overkant van de Middellandse Zee, waar de gemiddelde leeftijd 19 jaar is, staan werkloze jongeren te trappelen om hun handen uit de mouwen te steken in de bouw, de landbouw, de zorg of de transportsector.

Het bieden van legale arbeidsmigratie is niet alleen de manier om mensensmokkel en uitbuiting tegen te gaan, het draagt ook bij aan economische ontwikkeling in de landen van herkomst van migranten. In plaats van dat families al hun bezittingen moeten verkopen om hun zonen en dochters aan meedogenloze mensensmokkelaars over te leveren, profiteren ze van – legale – inkomsten die hun kinderen naar huis sturen. Deze zogeheten remittances zijn bovendien een belangrijk drukmiddel om overheden van herkomstlanden van migranten, zoals Marokko, te overreden om illegale migratie tegen te gaan en om afgewezen asielzoekers terug te nemen.

Lidstaten moeten uiteindelijk zelf bepalen hoeveel arbeidsmigranten ze willen verwelkomen. Te hopen valt slechts dat zij zich pragmatischer zullen opstellen dan tot nog toe.