Het maakt ons niks uit wat er in de hens gaat, zolang we maar op vakantie kunnen

De lezersbrieven: over de bosbranden in Rhodos, de volgevreten kleinburgers van Sander Schimmelpenninck, neoliberalisme, het al dan niet ‘gewoon’ slachten van dieren, Nederland als bomenland en de hoeveelheid aandacht voor de mannentour de France.

Een man reageert op een helikopter, die een bosbrand in het zuiden van Rhodos probeert te blussen. Beeld Spyros Bakalis / AFP

Een Nederlandse familie beklaagt zich omdat ze hun vakantie op Rhodos in het water (of vuur) zagen vallen (Ten Eerste, 25/7). Mijn eerste reactie was: ‘wat denken ze wel’. Gevolgd door een tweede: ‘wat sneu voor die mensen, een helse trip’. De derde: verbijstering. Amper een woord over boten die te hulp schoten, over de bewoners, die hun eiland zien affikken. Over de sector die zijn seizoen ziet verdampen, in een land dat al getroffen is door economische tegenslag. Migratiecijfers waarbij die van ons een lachertje zijn.

Geef de schuld maar aan Corendon, die de schuld weer afschuift op de plaatselijke autoriteiten. Lees een krant, kijk in de spiegel en geef toe dat het ons niks uitmaakt wat er in de hens gaat, zolang we maar in vliegende bussen op belastingvrije kerosine vakantie kunnen nemen van ons kennelijk vreselijke leven hier.

Michael Kool, Hilversum

Volgevreten Kleinburgers

In zijn column in de Volkskrant van 23 juli bindt Sander Schimmelpenninck de strijd aan met het volk: ‘getatoeëerde platpraters die de duurste stranden van Europa bevolken zijn heus ordinair, maar noden hebben ze niet.’ Allemaal prima. Alleen vertaalt hij zijn talloze ongefundeerde aannames (‘twee SUV’s, parttime werken, toch verongelijkt’) in wonderlijke conclusies: ‘Links dient op te komen voor alles dat dat niet zelf kan, met als kernwaarde solidariteit. En dus is het volstrekt logisch dat het niet opkomt voor de volgevreten kleinburger, die wellicht vroeger links stemde, maar dat alleen deed omdat hij zelf wat te winnen had.’

Waarom zou je niet op een politieke partij mogen stemmen omdat je ‘wat te winnen’ hebt? Waarom specifiek niet op een linkse partij? Schimmelpenninck rept niet over kiezers die VVD stemmen om ‘wat te winnen’, zoals belastingvoordeel. Vermeend SUV-bezit of gebrek aan noden: het is hen allemaal vergeven. Línks moet opkomen ‘voor alles dat dat niet zelf kan’. Maar moet rechts dan niets?

Jasper Laros, Zaandam

Vlees

Niek van Dijk eet ‘gewoon’ rundvlees , laat hij weten (Opinie, 25/7), vanwege zijn weerzin tegen ritueel slachten. Ik adviseer hem een kijkje te nemen in een ‘gewone’ Nederlandse slachterij. Misschien dat hij dan iets genuanceerder kijkt naar het opkweken en slachten van, in zijn geval koeien, en het eten van rundvlees. Misschien ziet hij daarna wel helemaal af van het eten van vlees, dat zou zomaar kunnen.

Marian de Jonge, Venray

Neoliberalisme

Bart Teulings schrijft in zijn artikel (Opinie, 25/7) dat marktwerking bedrijven stimuleert om efficiënt te handelen en innovatie aanjaagt. Hij geeft als voorbeeld de privatisering van de telefoniemarkt, waardoor mobiele telefonie een vlucht zou hebben genomen. Ik zou meneer Teulings willen herinneren dat bijna alle technologieën die mobieltjes zo praktisch maken, door publieke instellingen en ­publiek geld gefinancierde projecten zijn ontwikkeld. Zonder overheid was er geen mobiele telefoniemarkt.

Kivilcim Pınar, Alkmaar

Onderwijs

Wat een herkenning te lezen over het probleem van de scheiding tussen theorie en handelen in het onderwijs (Opinie, 26/7). Ik sta meer dan dertig jaar voor de klas en het eerste wat ik tegenwoordig doe voor jonge collegae is het scheiden van hoofd- en bijzaken. Bijzaken komen van theoretici, waar jonge professionals in eerste instantie weinig mee kunnen. Hoofdzaak is het beheersen van het voetenwerk in de klei. Heerlijk te ervaren hoe opgelucht jonge docenten reageren op die houvast.

Dorine Ankersmit, Nieuw-Vennep

Bomenland

Geef de natuur zelfbeschikkingsrecht en de bomen zullen weer groeien in Nederland, betoogt Salomon Kroon­enberg (Opinie, 26/7). Een mooie gedachte, maar hij legt de schuld vooral bij natuurbeheerders, die bomen wegsnoeien op de heide en duinen. Hij vergeet te vermelden dat meer dan de helft van Nederland bedekt is met landbouwgrond, waar raaigras en snijmais wordt verbouwd voor de intensieve veehouderij. Geef de natuur dáár het recht om zelf te beslissen, en Nederland wordt weer een bomenland.

Klaas Rozemond, Amsterdam

Migratiedeal

Ik zou de leden van de Afrikaanse diaspora die protesteren bij de Tunesische ambassade in Den Haag (Ten eerste, 26/7) willen oproepen om hun beklag te doen in Brussel. De EU heeft immers Tunesië gevraagd om, in ruil voor een flinke smak geld, zo hardhandig tegen migranten op te treden.

Sven Schellekens, Amsterdam

Sportvrouwen

Het valt me op dat er in vergelijking met verslaggeving over de Tour de France nauwelijks iets staat over de vrouwentour. Merkwaardig. Er is minstens zoveel te vertellen over de etappe van 25 juli, als over de mannenetappe van 19 juli. Waarom gebeurt dat niet? Zijn vrouwen in de sport toch minder interessant dan mannen?

Marcel Nonhebel, Den Haag