Ineens stonden we tegenover elkaar op straat; ik had haar niet meteen herkend, met dat korte haar. Ik deed mijn zonnebril even af, zij ook, zodat we elkaar wat beter konden zien. Leven is verkreukelen – de ruim twintig jaar sinds de tijd dat we elkaar dagelijks zagen, en ’s nachts vaak ook, had zich vooral in de huid rond onze ogen afgezet.

De laatste keer dat ik je tegenkwam, zei ze, is minstens tien jaar geleden, op de fiets was dat, bij de sluis, heel kort. Ik weet nog dat je riep, vlak voordat je verder fietste: ik word vader! Zelf kwam ik toen net uit het ziekenhuis voor een zwangerschapscontrole. Maar dat zei ik niet omdat ik dacht: dan gaat hij erover schrijven. Dan word ik een column, en ik wil geen column worden, dat vind ik verschrikkelijk.

Ze had ook al ongevraagd model gestaan voor een personage in mijn tweede roman, Amateur, lang geleden. Dat vond ze ook heel erg. Ik knikte. Het lot van vrienden en familie van een schrijver is dat ze zomaar kunnen worden gebruikt, gekannibaliseerd, misbruikt.

Hierover had een bevriende schrijver me laatst gezegd: als je lullig doet, kun je lullig worden afgebeeld – en dan verdien je ook niet beter. Maar dat ging specifiek over vaders. Ouders. En die mogen minder klagen, ze hebben je zelf gemaakt en op de wereld gezet; ze dragen verantwoordelijkheid voor wie je bent geworden.

Zelf heb ik me weleens schuldig gevoeld als ik mensen bij het gebruiken onvoldoende had beschermd, maar de opmerking van de bevriende schrijver opende de vraag waar in dit verband de werkelijke verantwoordelijkheid ligt, wie van de partijen gerechtvaardigd van pech mag spreken: de schrijver met fuck-ouders of de ouders van een fuck-schrijver?

Het was je slechtste boek, zei ze. Veruit. Ja, zei ik. Dat klopt. Daar had je ook nog pech mee, zei ik, zoals ze, herinnerde ik me, vaker pech had, opmerkelijk vaak, alsof de pech het speciaal op haar had voorzien; zwikte ze niet van de trap, vloog ze wel over een geblokkeerd voorwiel het fietspad op. Of juist geluk, zei ik, want bijna niemand heeft dat boek gelezen.

We namen afscheid, ik keek haar na tot ze de hoek om was en dacht: ze zal zichzelf straks wel vervloeken, ze zal denken: ik had niets tegen die akelige kannibaal moeten zeggen, want nu word ik alsnog een column.

Maar is het echt zo erg om jezelf terug te vinden in een column of een boek? Of is een verhaal juist het mooiste cadeau dat je van een schrijver kunt krijgen, zoals Simon Carmiggelt schijnt te hebben gezegd toen hij en zijn echtgenote eens Godfried Bomans thuis hadden ontvangen, waarna ze door Bomans uitgebreid werden afgefakkeld in de krant?

Persoonlijk neig ik sterk naar het laatste, maar ja, ik ben dader, geen slachtoffer – mij moet je zoiets waarschijnlijk ook helemaal niet vragen.