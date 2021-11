Het lot van de Afghanen stelt het Westen voor een duivels dilemma

Hoe te voorkomen dat miljoenen Afghanen sterven zonder de verfoeide machthebbers, de Taliban, te versterken?

Afghanistan heeft een gruwelijke tijd achter de rug, maar de komende maanden dreigen nog veel erger te worden. Door een combinatie van conflict, droogte en de coronapandemie waren miljoenen mensen er al erbarmelijk aan toe. Sinds de Taliban de macht hebben gegrepen, is de economie met nog eens 40 procent gekrompen.

Volkskrantverslaggever Rob Vreeken zag wat dit in de praktijk betekent: honderdduizenden mensen in overheidsdienst zijn op slag werkloos geworden en hebben geen inkomen meer. Ze verkopen hun inboedel op straat, in een poging hun gezin te voeden. Maar ook stoelen, banken en schemerlampen zijn een keer op. Het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties voorspelt dat bijna 23 miljoen mensen (meer dan de helft van de bevolking) deze winter honger zullen lijden.

Er is één groep die hier wel bij vaart: de economische crisis heeft de vijver voor rekrutering door Islamitische Staat vergroot. ‘Bij ons kun je goed verdienen’, wordt de zonen van hongerende families voorgehouden: naar verluidt vijf- tot zevenhonderd dollar per maand. Deze jongemannen maken dus geen ideologische keuze, maar proberen te overleven.

We mogen niet wegkijken van het lot van de Afghanen, maar dit stelt het Westen voor een duivels dilemma: hoe te voorkomen dat mensen sterven zonder de verfoeide machthebbers, de Taliban, te versterken? Allereerst zal er via non-gouvernementele organisaties ruimhartig hulp moeten worden verleend. De Verenigde Naties moeten in elk geval het geld krijgen dat westerse landen hebben toegezegd. Dat is hard nodig: het WFP schat 220 miljoen dollar per maand extra nodig te hebben om de ergste hongersnood te lenigen.

Maar uiteindelijk is noodhulp alleen niet genoeg. De sancties die zijn opgelegd, zullen op een gegeven moment opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. Er zal een evenwicht moeten worden gevonden tussen westerse principes en realpolitik. Tegelijkertijd zullen de Taliban moeten erkennen dat hun eigen voortbestaan afhangt van hun vermogen om het welzijn van hun burgers voorop te stellen.