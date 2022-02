Het lokaal bestuur wordt steeds lokaler van aard, maar waar blijven toch de burgemeesters?

Op 16 maart stemt Nederland over de lokale politieke krachtsverhoudingen. Waarom wordt de burgemeester daar nog steeds buiten gehouden?

Nog niet eens zo lang geleden golden gemeenteraadsverkiezingen als een tussentijdse evaluatie voor de landelijke politiek. In 2006 nog trad Jozias van Aartsen, VVD-fractieleider in de Tweede Kamer, daags na teleurstellende raadsverkiezingen af. In 2010 volgde SP-fractieleider Agnes Kant.

Daarmee baarden zij destijds al enig opzien, maar met wat goede wil konden de landelijke partijen toen nog volhouden dat zij ook op gemeentelijk niveau met elkaar streden om de macht. Sindsdien zijn de lokale partijen bij elke verkiezing verder gegroeid – zo snel dat ze samen inmiddels ruim twee keer groter zijn dan elke andere partij.

Mensen met ambities in het lokaal bestuur hebben steeds minder zin om zich te onderwerpen aan de mores, de hiërarchie en alle landelijke standpunten van de oude partijen. Zelf een nieuwe partij oprichten is doorgaans een kortere weg naar lokale invloed. Nu steeds minder nieuwe landelijke partijen ook serieuze lokale ambities tonen, is er geen enkele reden om te denken dat die trend nog zal worden gekeerd.

Dat is op zichzelf geen reden tot zorg. In tegenstelling tot sommige sombere verwachtingen is de opkomst van de lokalen niet ten koste gegaan van de bestuurskracht; ze leveren samen nu al 32 procent van de wethouders en nemen dus volop hun verantwoordelijkheid.

Wel wordt het gezien die ontwikkeling steeds merkwaardiger dat de machtigste mensen in de gemeenten, de burgemeesters, nog altijd vrijwel uitsluitend worden geleverd door die paar landelijk opererende partijen. Dat is niet los te zien van hun historisch gegroeide netwerk van bestuurders in Haagse fractiekamers, ministeries en provinciehuizen, die elkaar attenderen op vacatures en daarbij hun eigen partijgenoten voorsorteren. Wie alleen naar het burgemeesterskorps kijkt, zou zomaar kunnen denken dat er deze eeuw niets is veranderd in de lokale politieke verhoudingen.

Die scheefgroei komt het draagvlak voor het lokaal bestuur niet ten goede. In het nieuwe regeerakkoord beloven de regeringsfracties het lokaal bestuur ‘toekomstbestendig’ te maken en zich daarbij te ‘bezinnen’ op de positie van de burgemeester. Dat mag, maar representatiever wordt het alleen als het Binnenhof zich bereid toont de oude landelijke aanspraken op de gemeentehuizen nou eindelijk eens los te laten en Nederlanders hun eigen burgemeesters te laten kiezen.