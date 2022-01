Het lijkt erop dat ook honden een steeds korter lontje hebben

Man laat zijn hond uit in Rozendaal. Beeld Marcel van den Bergh/ de Volkskrant

Brief van de dag

Sander Donkers beschreef een maar al te bekend probleem: tegen je op springende honden. Hardlopers hebben zelfs vaak te maken met bijtende honden.

Naar schatting worden er in Nederland minstens 150 duizend mensen door een hond gebeten; omdat er geen goed registratiesysteem is, zijn er helaas geen exacte cijfers. Per jaar vereisen zo’n 50 duizend hondenbeten behandeling (tetanusinjectie, hechting, wondverzorging) door de huisarts of op de spoedeisende hulp. Voor gemiddeld ruim 200 mensen per jaar is zelfs ziekenhuisopname noodzakelijk.

Het is een ‘verzwegen’ probleem, omdat er in Nederland ook zo’n 2 miljoen hondeneigenaren zijn. En die reageren bij opspringen of bijtgedrag van hun huisdier steevast hetzelfde als Sander Donkers beschrijft: ‘Hij doet niks’, ‘Dat doet hij nooit’, ‘U moet niet bang zijn’. Als je het aandurft om te zeggen ‘ik ben bang, wilt u uw hond aanlijnen?’ of ‘hier geldt een aanlijnplicht’, krijg je een kwaaie blik, maar meestal een grote bek. ‘Sorry’, komt zelden voor.

Het ergste is, dat het erop lijkt dat ook de honden zelf een steeds korter lontje hebben. Ik heb in de achterliggende 35 jaar minimaal 20 duizend kilometer hardgelopen. Juist in de laatste drie, vier jaar ben ik minstens tien keer door een hond besprongen of gebeten. En eigenlijk kan ik nergens terecht met mijn toenemende angst voor niet-aangelijnde honden.

Ludo Grégoire, Leiden

Columnist

Wat is de meerwaarde van een columnist die de kolommen van de Volkskrant gebruikt om mensen de maat te nemen die kritiek hebben op zijn tv-programma. Inderdaad: niet op zijn column in de Volkskrant, maar iets op tv dat menig lezer vast niet heeft gezien. Mag hij volgende week zijn column gebruiken om mensen af te branden die kritiek hebben op zijn reclameboodschap over een bank?

Jan Hendrik Wiggers, Berkel en Rodenrijs

Karel Doorman

‘Karel Doorman was helemaal geen held’, schrijft Robert Enthoven. Hij was zelfs ‘fout’. Enthoven schetst een soort complot tussen de Koninklijke Marine en de historicus Ph.M. Bosscher om de onverdiende eervolle reputatie van de ‘held van de Javazee’ overeind te houden in Bosschers standaardwerk over de Nederlandse marine in de Tweede Wereldoorlog. Hij kondigt aan hiervoor het bewijs te zullen leveren in zijn ‘lopend promotieonderzoek’.

Enthoven heeft precies hetzelfde al jaren geleden in het openbaar beweerd. Het is nogal een beschuldiging. Je eigen eer als historicus opofferen om de eer van een valse held te redden: een doodzonde toch? Helaas neemt Enthoven de tijd voor de publicatie van het onderzoek dat de precieze gang van zaken zal onthullen.

Mijn dertien jaar oudere broer Flip kan zich niet meer verdedigen. Hij is al bijna een decennium dood. Van de gang van zaken in de Javazee in 1942 heb ik geen enkel verstand, maar voor zover ik weet, geldt het in de historische discipline als onethisch om dit soort aantijgingen lang (en zonder nadere toelichting) boven de markt te laten hangen.

Wil zijn promotor de promovendus niet eens een boostershot geven? Dan kan een serieus debat beginnen over wel en niet vaststaande feiten.

Doeko Bosscher, em. hoogleraar geschiedenis, Groningen

Compleet ongepast

Dank je wel, Merel Streng, voor je reactie op de column van Sylvia Witteman. Misselijkmakend vond ik de nonchalance waarmee Sylvia Witteman vertelt over hoe haar vader in zijn tijd als leraar aan het Utrechts Conservatorium naar bed ging met studentes en ’s avonds voor een slaapplaats aanbelde bij meisjes ‘die dan geen nee durfden te zeggen’.

Zo lezend klinkt zijn handelen als verkrachting. Je zult maar een van de studentes zijn geweest en nu lezen over deze schokkende acties, terloops beschreven in een lollige column over dickpics. Ik denk dat het lachen je vergaat. Compleet ongepast, niet alleen in deze tijd. Altijd.

Ronald Kuijpers, Houten

Literair juweeltje

Merel Streng heeft haar oordeel klaar over het promiscue gedrag van de vader van Sylvia Witteman in de jaren zeventig: ‘Het is fout. Punt.’ Zij verbaast zich erover dat Sylvia niet tot het zelfde oordeel komt in haar column.

Het aardige van de columns van Sylvia Witteman is echter dat zij de mensen die ze portretteert, nooit veroordeelt. In de traditie van Kronkels van Simon Carmiggelt geeft ze al jaren rake typeringen – met hilarische uitvergrotingen – van het gedrag van de mensen in haar directe omgeving.

Voor columns met een eendimensionale, moralistische invalshoek moet je bij andere columnisten zijn, niet bij Sylvia. Haar column Dickpic in het perspectief van vader, moeder en dochter Witteman: een literair juweeltje.

Paul Koopman, Amsterdam

Internationalisering

Ik lees over internationale studenten die te lijden hebben onder de coronabeperkingen, zelfs meer nog dan Nederlandse studenten. Aan het woord komt een docente van de opleiding ‘Communication’ aan de International School of Business van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Zij vertelt dat de internationale studenten bij deze opleiding ongeveer 70 procent van het totaal vormen. Dus bijna driekwart van de studenten van deze opleiding is niet Nederlands.

Waarom laat de Hogeschool dit toe? Is dit wenselijk? Wat betekent zo’n grote toestroom van buitenlandse studenten voor Nederlandse studenten? In 2018 was het aantal aanmeldingen van buitenlandse studenten voor de bachelors psychologie aan de Universiteit van Amsterdam ruim twee keer zo groot als het aantal aanmeldingen van Nederlandse studenten. Gevolg van de ‘verengelsing’ van die studie. De kans voor een Nederlandse student om psychologie te kunnen studeren aan de Universiteit van Amsterdam werd zo substantieel kleiner. Waarom vinden de universiteiten en scholen dit kennelijk prima?

Waarom laten wij in Nederland toe dat bijna alle opleidingen inmiddels in het (steenkolen-)Engels worden gegeven om buitenlandse ­studenten te trekken? Wat is het rendement voor de Nederlandse ­samenleving als het gros van de ­internationale studenten na het gebruiken van de schaarse onderwijsfaciliteiten in Nederland teruggaat naar hun vaderland om daar de geleerde kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen? Wat heeft een Nederlands ziekenhuis of huisartsenpraktijk aan Chinese of Duitse geneeskundestudenten als het gaat om coschappen? Moet zo’n Engelstalige student dan meedraaien in bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk op het Groningse platteland?

Waarom is dit nauwelijks onderwerp van discussie in de politiek? Slaan de Nederlandse universiteiten en hogescholen niet erg door in hun zucht naar internationalisering? Ik hoop dat minister Dijkgraaf hier paal en perk aan zal stellen.

Marie-France Admiraal, Vught