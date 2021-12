‘Het lijkt een kwestie van tijd voor de huiswerkinstituten verworden tot volwaardige privéscholen’

Juf geeft les in een klas waar leerlingen bijles krijgen op lagere school Onze Wereld in de Haagse wijk Transvaal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Duurzaam investeren

Afgelopen zomer uitte ik op deze plek mijn zorgen over de huiswerkinstituten die in de loop der jaren in Nederland als paddenstoelen uit de grond zijn geschoten. Fijn om in de krant van 7 december te lezen dat de overheid mijn zorgen deelt. In het artikel lees ik echter niets over de kern van het probleem: de jarenlange bezuinigingen op ons onderwijs.

Ons onderwijssysteem piept en kraakt al jaren als gevolg van de steeds maar toenemende werkdruk zonder extra middelen. Nu komt daar een taak bij. Of we even willen controleren of het plaatselijke huiswerkinstituut wel van degelijke kwaliteit is. Niet alleen is het kenmerkend voor hoe de overheid omgaat met maatschappelijke problemen door steeds weer aan het onderwijs te vragen dat ook even op te lossen, het is ook symptoombestrijding.

De oorzaak van het probleem ligt namelijk bij de overheid zelf. Het is logisch dat welvarende ouders hun heil bij huiswerkinstituten zoeken, wanneer de gewone docent, overspoeld door al het werk, geen tijd vrij kan maken om na school nog even met kindlief de stof door te nemen.

Een voltijd docent in het voortgezet onderwijs geeft wekelijks 25 lessen van 50 minuten. Het Europees gemiddelde is 20 lessen per week. Ook is een klas van 30 leerlingen eerder regel dan uitzondering geworden. De incidentele eenmalige investeringen van de overheid bevorderen bovendien een keuze van scholen voor een tijdelijke oplossing in de vorm van het inschakelen van externe bureaus.

De oplossing is simpel: duurzaam investeren in oplossingen die zowel de werkdruk doen afnemen als de onderwijskwaliteit bevorderen. Maak klassen kleiner zodat er in de reguliere lessen meer aandacht is voor individuele leerlingen en vergroot de opslagfactor (tijd voor voorwerk- en nawerk bij de lessen) zodat ook in Nederland de voltijd docent 20 wekelijkse lessen geeft. Daarmee zal die docent tijd krijgen om de zwakkere leerlingen ook buiten de les nog eens bij te spijkeren.

Hoe voor de hand liggend de oplossing ook is, het is wellicht inmiddels een gepasseerd station. Het lijkt een kwestie van tijd voor de huiswerkinstituten verworden tot volwaardige privéscholen, waar kinderen van welvarende ouders onderwijs zullen genieten in kleine klassen, van ontspannen docenten met een beter salaris en minder werkdruk. En dat alles buiten het zicht van onze onderwijsinspectie.

Roelinde Kamst, docent Engels, Assen

Kapitaal

Het inzetten van externe bureaus om onderwijskwaliteit te bevorderen is van alle tijden. Dat dit nu ook gebeurt via de scholen is een logische gevolg van het huidige onderwijsbeleid. Minister Arie Slob heeft aangegeven dat de scholen de extra middelen voor het inlopen van achterstanden op eigen wijze mogen inzetten. Het lerarentekort dwingt scholen nu om verder te kijken naar expertise bij externe partijen. Daar is niets mis mee, mits er voldoende kwaliteit wordt geleverd. Dit is zelfs goed om de kansengelijkheid aan te pakken, want de regie ligt zo bij de scholen zelf.

Het wordt een stuk lastiger als ouders met geld hun kinderen laten bijspijkeren buiten school om. Dat bevordert juist de kansenongelijkheid. Daar kan helaas geen wetgeving tegenop. Zolang we in een maatschappij leven waarin kapitaal sterk bepalend is voor het welzijn van mensen, zal het bevorderen van kansengelijkheid altijd een zware opgave blijven.

Kees Francino, Wijk bij Duurstede

Hoge verwachtingen

Klopt hoor, veel leerlingen volgen bijles. Niet zozeer, omdat het onderwijs op middelbare scholen niet in orde is. Veel ouders hebben (te) hoge verwachtingen van hun kinderen, die daardoor vaak op een iets te hoog schoolniveau belanden en dus bijles nodig hebben om daar te kunnen blijven. Niet verwonderlijk dat dit juist kinderen van hoger opgeleide en beter bemiddelde ouders zijn.

Gina Raselli, Ilpendam

Overbodig

Bijles moet grotendeels overbodig zijn. Maar in plaats van symptoombestrijding zou men de oorzaak moeten aanpakken. Het klassikale onderwijs wordt steeds vaker gegeven beneden niveau. Dat begint al op de lagere school waar goed lezen, schrijven en rekenen door een aantal (vooral) juffen niet wordt beheerst. Door leraren in het voortgezet onderwijs die onvoldoende ‘boven de stof’ staan en de vele onzin-taken die ze voor Den Haag en schoolmanagement moeten doen voor de ‘lijstjes’ en score daarop.

En dan de bijlesleerling: eeuwig aan de telefoon en/of oordoppen. Moet en wil van alles. Geen tijd voor huiswerk. Soms geen rust thuis. ‘Meneer, ik vraag het straks wel bij bijles’, zou niet eens in ze op mogen komen.

Theo de Klerk, Bussum

Petje af

Ik ben nu 69 jaar en was op de lagere school een gemiddeld goede leerling met een 7+ en uitschieters naar boven. Toen ging ik naar de mulo. Daar ging het gierend fout, 6 of lager was het tussenrapport.

Mijn ouders wisten niet wat hun overkwam, dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Gelukkig was er een mogelijkheid: na schooltijd huiswerkbegeleiding op school en gegeven door de eigen leraren. Een jaar heb ik erop gezeten. Ze leerden mij structuren, hoe iets aan te pakken, te plannen, de makkelijke dingen eerst doen dan hield je meer tijd over voor de moeilijke dingen, of om de dingen te leren (inprenting).

Ik ben mijn leven lang blijven leren omdat ik dat leuk vind en eindigde mijn werkende leven op een hbo-opleiding.

Petje af dus voor goede huiswerkbegeleiding .

Willemijn Veen, Doorn