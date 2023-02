Mannen plegen geweld. Natuurlijk, fysiek geweld wordt soms ook gepleegd door vrouwen, maar het zijn toch echt meestal mannen. Er zijn mensen die dit logisch noemen. Het is de nature: mannen zijn jagers, het zit in hun dna. Of, zo wordt betoogd, het is een kwestie van nurture: jongens moeten stoer zijn en terugslaan, terwijl meisjes wordt geleerd om vooral niet boos te worden.

Ik weet niet hoe het komt dat juist mannen geweld plegen. Ik weet alleen dat het zo is, en dat het ondenkbaar is dat een groep vriendinnen na hun eindexamen afreist naar Mallorca en daar een willekeurige ander het leven uit schopt. Terwijl, wanneer een groep jongens zich schuldig maakt aan uitgaansgeweld, of mannelijke voetbalhooligans een monumentale buitenlandse stad kort en klein slaan, zijn we hooguit verbijsterd dat het wéér gebeurd is, niet dat het überhaupt gebeurt; dat zijn we inmiddels wel gewend. Boys will be boys.

Hoewel zelden dader, zijn vrouwen wel vaak slachtoffer van geweld. Uit recent onderzoek door het CBS en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) blijkt onder meer dat de helft van de Nederlandse vrouwen tot 24 jaar recentelijk te maken heeft gehad met seksuele intimidatie of geweld. De helft; het leven van een jonge vrouw is een dubbeltje op zijn kant. In de Volkskrant stond onlangs een uitgebreid artikel over femicide in Nederland. En terecht: voor het feit dat er in ons land gemiddeld elke acht dagen een vrouw wordt vermoord, meestal door een (ex-)geliefde, zou beslist meer aandacht mogen zijn.

Ik ken genoeg vrouwen die (seksueel) geweld hebben meegemaakt. Maar wie zijn toch die mannen? Als moeder van een zoon vraag ik me af: hoe voorkom ik dat hij zo’n man wordt? Het zou buitengewoon naïef en evenzo gemakzuchtig zijn te denken dat mijn zoon, omdat hij een kind is van hoogopgeleide ouders en naar een goede school gaat, ‘zoiets nooit zou doen’. Op de golven van #MeToo verschenen op sociale media de woorden ‘protect your daughter’ met een dikke streep erdoorheen. Eronder stond: ‘educate your son’. De – terechte – boodschap: we zijn klaar met het waarschuwen van meisjes, we moeten jongens leren wat grenzen zijn. Maar hoe doe je dat?

In een campagnespot van White Ribbon, een Canadese organisatie die zich richt op het stoppen van mannelijk geweld tegen vrouwen, is te zien hoe een opgroeiende jongen voortdurend dezelfde boodschap krijgt: jongens huilen niet. Hoe al zijn opgespaarde frustratie en verdriet vervolgens uitmonden in geweld. Misschien is dit een te simplistische voorstelling van zaken. Zekerheidshalve druk ik mijn zoon op het hart vooral te huilen. Tegelijk weet ik: ik kan nog zo veel zeggen, hij zal vooral kijken naar de mannen om hem heen, in films, op internet, en zich aan hen spiegelen. Ik kan in veel opzichten een voorbeeld voor hem zijn, maar niet in hoe hij zich als man hoort te gedragen. Het probleem van mannelijk (seksueel) geweld moet dan ook op veel grotere schaal worden aangepakt. Wat grenzen en agressie betreft, moeten we onze zoons zonder enige twijfel beter opvoeden. Kijk naar de geweldscijfers en je weet: we schieten tekort. Maar: it takes a culture to raise a child.

Ibtihal Jadib is met verlof. Ex-rechter en schrijver Aisha Dutrieux vervangt haar de komende weken.