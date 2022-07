Het leven van een dubbelganger is niet zonder risico’s

Volgens The New York Post, een niet altijd even betrouwbare bron, is de man die een paar dagen geleden op het vliegveld bij Teheran uit het Russische regeringsvliegtuig stapte vermoedelijk niet Vladimir Poetin, maar een dubbelganger van Vladimir Poetin. De Russische dictator bracht voor het eerst sinds de Oekraïense oorlog een staatsbezoek aan een buitenlandse natie en hij zou zich daarbij ‘onkarakteristiek’ hebben gedragen. De Poetin die in Iran zijn gezicht liet zien, lachte wat schaapachtig en voelde zich duidelijk niet op zijn gemak. Hoewel zelfs CIA-baas William Burns heeft gezegd dat Poetin gezond is, denkt de NYP toch dat een dubbelganger is gestuurd, omdat Poetin kanker zou hebben.

Het lijkt onwaarschijnlijk, maar de politieke dubbelganger is een verschijnsel dat eerder is voorgekomen, zeker in de Russische geschiedenis. Als je daarbij optelt dat het land verwikkeld is in een vuile oorlog met de rest van Europa, dan is de inzet van een dubbelganger helemaal niet zo’n eigenaardige gedachte.

De eerste maal dat het gerucht van de dubbelganger in Rusland rondzong, was na de dood van Vladimir Iljitsj Oeljanov, ook wel Lenin genaamd. De vader van de Russische Revolutie stierf op 21 januari 1924, zeven jaar nadat hij de Sovjet-Unie had uitgeroepen en het arbeidersparadijs had beloofd. Uiteraard wilde het Centraal Comité deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbij laten gaan en derhalve besloot men het lijk van Lenin te bewaren, opdat men zijn resten kon tentoonstellen in een mausoleum.

Dit alles overigens tegen de uitdrukkelijke wens van Lenins weduwe, die weinig zag in zo’n heiligverklaring. Helaas verliepen de eerste pogingen het lichaam te conserveren niet succesvol, maar daaraan heeft de Nederlandse literatuur wel het pamflet te danken van de reactionaire anarchist Erich Wichmann (1890-1929), die onder de titel Lenin stinkt! helder uiteen heeft gezet wat zich toen heeft afgespeeld.

Toen de lijfelijke Lenin in de formaline dreigde te verkruimelen, heeft men – zo gaat het verhaal – een advertentie geplaatst waarin werd gemeld dat men van plan was een grote speelfilm te maken over het leven van Lenin. Aan mannen die op Lenin leken werd gevraagd te solliciteren voor de hoofdrol. De film kwam er nooit, althans toen niet, maar wel verscheen een fysiek gave Lenin in het mausoleum, waarvan tot op heden door sommigen wordt beweerd dat het een dubbelganger is. Hij ligt daar nu al bijna honderd jaar, al moet hij elke twee weken door een speciale dienst worden opgelapt.

Lenins opvolger Stalin zou trouwens zelf dubbelgangers in dienst hebben genomen, zoals Feliks Dadajev, die later verklaarde dat hij tijdens de Conferentie van Jalta (1945) als dubbel had opgetreden en dat hij daarmee twee aanslagen op Stalin had voorkomen.

Nog altijd speelt het motief van de dubbelganger een rol in het Russische staatsbestel, vooral als er verkiezingen worden gehouden. Zo is het sinds het aantreden van Poetin gebruikelijk om van populaire oppositiekandidaten een fictieve dubbelganger op de lijst van de regeringspartij te plaatsen, zodat de kiezer op de verkeerde kandidaat stemt.

Ook wil ik eraan herinneren dat nog in april 2021 bekend werd dat Nederlandse parlementariërs een videogesprek hadden gevoerd met Leonid Volkov, de stafchef van oppositieleider Aleksej Navalny, die later een nepversie van Leonid Volkov bleek te zijn. Mogelijk was de dubbelganger niet eens iemand van vlees en bloed, maar een verschijning die door een kunstmatige intelligentie was gefabriceerd. In elk geval waren de parlementariërs danig bij de neus genomen.

Hoewel ware meesters der vermomming zijn de Russen natuurlijk niet de enigen die zulke tactieken toepassen. Tegenstanders verneuken bestaat al sinds mensen oorlog voeren. De Amerikaanse acteur Clifton James werd als generaal Montgomery ingezet om de Gestapo op een vals spoor te zetten. Ook zou er een look-a-like van Winston Churchill hebben bestaan, wiens vliegtuig het ongelukkige lot trof om in 1943 boven de Golf van Biskaje door de Luftwaffe uit de lucht te worden geschoten, omdat de Duitsers dachten dat Churchill er zelf inzat.

Waarmee wederom bewezen zou zijn dat het leven van een dubbelganger niet zonder risico’s is. Persoonlijk zou ik niet graag in de schoenen staan van de dubbelganger van de Noord-Koreaanse leider Kim-Jong-un, die ongetwijfeld ergens wacht op een optreden, en dan bedoel ik niet de artiest die als look-a-like van beroep vrolijk door heel Azië reist.

Op de foto ter afsluiting van het staatsiebezoek aan Iran poseren Vladimir Poetin, Ebrahim Raisi (midden) en Recep Erdogan hand in hand. Zo staan er wat knullig bij, deze regeringsleiders, tezamen goed voor duizenden doden en voor nog meer politieke gevangenen. Voor Poetin hoop ik dat hij na zijn dood volgens de laatste technieken wordt geconserveerd, opdat niemand met dichtgeknepen neus aan zijn doodsbed hoeft te zeggen: ‘Poetin stinkt!’