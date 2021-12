Het lerarentekort is niet onoplosbaar. Dan moet dit nieuwe kabinet wel wat meer moeite doen

Daar zitten we weer. Thuis opgesloten, terwijl in de doodse straten ook niets te beleven valt. Vooral mensen met jonge kinderen zijn de klos. Die moeten de komende drie weken thuiswerken, zei Mark Rutte – drie, niet één, want tijdens de vakantie is de buitenschoolse opvang dicht. Rutte verplicht werkgevers niet om deze ouders vrij te geven; ze mogen het zelf lekker oplossen, ook als hun baas prestaties eist. De paniek van het kabinet, veroorzaakt door tergende traagheid met het boostervaccin, eist een hoge tol bij de burgers.

Als ik voor een klas met dertig kinderen zou staan, onder wie vele snotneuzen, dé besmettingshaard momenteel, was ik blij met de schoolsluiting. Het is niet te doen: wéér die dagelijkse angst, net als voor de komst van de vaccins. Het gekmakende zwabberbeleid. Eerst was kinderen vaccineren volgens het OMT schandalig, nu ineens is het een goed idee. Een onderwijsminister die razendsnel springt van ‘zéker geen schoolsluiting’ en ‘nóóit meer afstandsonderwijs’ naar alle scholen dicht en ‘bereid je voor op digitaal lesgeven’. Dat de scholen op 10 januari helemaal opengaan, gelooft niemand.

Het minste wat de overheid ertegenover kan zetten, is leraren voorrang geven bij de boosters. De gymzalen inrichten als prikzaal en de GGD vragen deze week te komen vaccineren: waarom gebeurt dat niet? Dan kunnen de leraren na de kerstvakantie veiliger lesgeven en hoeven er minder klassen naar huis. Ook zou het ministerie de schoolbesturen kunnen verplichten om nu de ventilatie op orde te brengen. Zelfs het RIVM is, na onderzoek in klaslokalen, tot het voortschrijdend inzicht gekomen dat de besmetting vooral via kleine druppels gaat, die circuleren in bedompte ruimtes.

De respectloze behandeling van leraren in tijden van permanente druk zal niet bijdragen aan de populariteit van het beroep. Weer is het lerarentekort opgelopen, tot 14,3 procent in het basisonderwijs in de grote steden. Ook in het voortgezet onderwijs zijn er tekorten, voor leraren Frans, Nederlands, natuurkunde en wiskunde.

Informateur Wouter Koolmees zei maar alvast dat het lerarentekort niet binnen één kabinetsperiode wordt opgelost. Dat getuigt van bitter weinig ambitie. De enige oplossing die het regeerakkoord noemt is leraren vragen meer te werken. Op zich geen slecht idee. Maar leraren wegzetten als mensen die niet hard willen werken, helpt echt niet. Veel leraren werken parttime vanwege de hoge werkdruk.

Dit kabinet moet met creatieve en onconventionele ideeën komen om het tekort op te lossen én de kwaliteit te verhogen. Het zou al veel schelen als de lerarenopleidingen aantrekkelijker worden en er niet zoveel jongeren voortijdig afhaken. Voorkom dat ervaren leraren gedesillusioneerd vertrekken. Zoek onder mensen van alle leeftijden. Lok vakmensen die hun ervaring willen doorgeven naar het mbo. Werf leraren onder academici, maak het makkelijker, ook voor studenten, om een eerstegraads lesbevoegdheid te halen zonder dat het een studiejaar kost; een vol jaar pedagogiek en onderwijskunde is niet nodig als je vakkennis hebt en motivatie voor het leraarschap. Wie net twintig jaar op school heeft gezeten, voelt vaak weinig voor zoiets sufs als het onderwijs, dat kan later veranderen; dan komt zo’n bevoegdheid goed van pas.

Veel volwassenen hebben genoeg van hun baan in het bedrijfsleven en snakken naar maatschappelijk zinvol werk. De gegadigden zijn er; je moet ze verleiden en het pad effenen. Voorwaarde is natuurlijk wel een behoorlijke betaling. De huidige salarisverhoging in het voortgezet onderwijs van 1,8 procent, ver onder de inflatie, is geen lokkertje. Geld was toch het probleem niet voor dit kabinet?

Misschien heeft de nieuwe minister betere ideeën. Iets meer ambitie graag.