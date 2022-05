Het leggen van een laminaatvloer in een studentenkamer bracht mij dichter bij mijn dromen dan wat ook

Een leven lang voortjakkeren voor geld en succes om aan het einde te zien dat je niet alleen jezelf maar ook de kinderen van deze wereld hebt bestolen van het levensgeluk. Het was vast niet de bedoeling, maar het is wel het punt waarop we als mensheid zijn beland.

Is er dan geen kans op redding uit deze draaikolk van de hardleersheid? De wondjes in mijn handen die ik heb overgehouden aan het laminaatvloer leggen dan? En de vreugde die is teruggekeerd in de ogen van mijn dochter? Wat te zeggen van al die mensen die laatst op 1 mei schouder aan schouder liepen?

Hoe het zit met het laminaatvloer leggen: Net als de meeste andere studenten in Nederland heeft ook mijn dochter kennis mogen maken met het verschrikkelijke bewind van een huisjesmelker. Anderhalve jaar lang doorstond ze tocht, vocht, stank, een kapotte wc en een huisbaas die geen cent wilde uitgeven aan het onderhoud van het huis. En toen kreeg ze opeens het verlossende bericht van SSH&, een stichting die zich inzet voor betere woonomstandigheden voor studenten. Er was woonruimte vrijgekomen, ze kon er terecht.

Ze haalde de sleutel op, vroeg me om ook te komen kijken en zo werd ik weer eens herinnerd aan waar het onbeteugelde kapitalisme ons heeft gebracht en hoe prachtig mooi het alternatief is: sociaal beleid, solidariteit, de menselijke maat. In een mooi wooncomplex heeft ze nu voor een redelijke huurprijs een pracht van een kamer die met haar goed bewerkte muren, met haar dubbele ramen, met haar stevige deuren de student als het ware in de oren fluistert: ‘Je bent het waard om in een goede ruimte te wonen. Concentreer je voortaan maar op je studie…’

We moesten wel even beslissen wat we met de vloer gingen doen die de vorige bewoner als kaal beton had achtergelaten. Aangezien ze na haar studie weer gaat verhuizen, lag het voor de hand dat we voor goedkoop zeil of voor een nog goedkoper vloerkleed zouden gaan. Maar ik keek naar de mooie woning en merkte dat ik door de schoonheid van de nieuwe omstandigheden niet anders kon doen dan ook bijdragen aan het gevoel van saamhorigheid die door de SSH& was gecreëerd. Immers, niets aanstekelijker dan een gebaar van solidariteit.

Ik vroeg de vriend van mijn andere dochter of hij het avontuur wilde aangaan. Paul zei ja en we gingen een dag voor de Dag van Arbeid samen een laminaatvloer leggen in de studentenkamer van mijn dochter. Niet alleen om mijn dochter nog beter te laten wonen, maar ook uit solidariteit met de studenten die na haar de ruimte gaan bewonen.

We hebben het gedaan. En nu kan ik u vertellen dat mensen die het nooit hebben gedaan het laminaat leggen ook beter kunnen laten. Ik tik nu dit stuk met pijn in mijn vingers. Mijn rug kan ik niet meer recht houden. Om over de pijn in de knieën maar te zwijgen.

Maar het was het waard, temeer omdat het laminaat leggen een onderneming bleek waarbij ik dichter bij mijn dromen was dan waar dan ook. Want, hoe anders zijn de korte, lange, middellange planken die schouder aan schouder het koude, lelijke beton in een mooie, warme kamer veranderen dan de toekomstige wereld van mijn dromen waar de mensen gemeenschappen stichten waar welvaart, geluk, wetenschap en technologie zo eerlijk mogelijk worden gedeeld met iedereen?

Ik ben ervan overtuigd dat die ‘utopie’ ooit werkelijkheid gaat worden. Niet alleen omdat ik met de roman die ik nu aan het schrijven ben er een bescheiden rol in hoop te spelen, maar veeleer omdat er nog steeds mensen zijn die zo’n stichting als de SSH& oprichten en in stand houden. Het zijn deze mensen die de anderen eraan blijven herinneren hoe schitterend het resultaat is van hand in hand lopen.

In een van hun kamers hebben Paul en ik een laminaatvloer gelegd. Kamers die aan een lange gang liggen, als parels die met de zorgvuldigheid van een juwelier aan een draad zijn geregen. Een dag na het laminaat leggen liep ik met spierpijn in de benen mee in de 1 mei-demonstratie in Utrecht. Met honderden andere mensen die nog steeds in een andere wereld geloven. We liepen schouder aan schouder en leken op de kamers aan die lange gang. Demonstranten, net zo mooi als het laminaat op de vloer in een studentenkamer.

Erdal Balci is schrijver en journalist en schrijft om de week een wisselcolumn met Tim ’S Jongers.