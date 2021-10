Het leek wel seks: hoe quasi #MeToo vervolging wegens smaad oplevert

Verkrachtingszaken blijven tot een jaar op de plank liggen, maar justitie neemt wel de tijd voor een quasi-staaltje #MeToo van de lokale Almeerse verslaggever Marcel Beijer. Noemt zich op LinkedIn hypnotiseur, auteur van de roman Overwonnen verlangen en journalist bij het huis-aan-huisblad Almere Deze Week. Bij de politierechter zegt hij het menigmaal met enig aplomb: ‘Ik ben journalíst’. Alsof dan alles maar mag.

Beijer ontving in 2018 wat verwarrende appjes van de toenmalige Almeerse wethouder Tjeerd Herrema (PvdA), met wie hij professioneel contact had over de Floriade: het woord ‘cycumb’, een plaatje van een poesje, een duimpje, een smiley. Kort daarna ontving hij een telefoontje waarover Beijer later in Het Parool zei: ‘…binnen enkele seconden werd duidelijk dat ik seks hoorde (…) gadverdamme (…).’

Beijer overlegde met een collega. Die vond de appjes ook seks. Waarom alles zo gadverdamme was, blijft onduidelijk. Hopelijk was het niet omdat Tjeerd Herrema homoseksueel is, maar het valt ook niet uit te sluiten, gezien de heftige reactie van Beijer die volgde.

Beijer stuurde een appje naar Herrema om hem op zijn berichten te wijzen en ervoor ‘te waarschuwen’, zegt hij nu. Herrema antwoordde dat het een broekzakgesprek vanaf de wc moest zijn geweest, ongelukje, en grapte dat hij hoopte dat Marcel Beijer ‘geen rode oortjes’ had gekregen. Dit schoot Beijer compleet in het verkeerde keelgat: ‘Ik werd gepiepeld.’

Gepiepeld! Stop de persen, houden we hier even een korte onderbreking om alle vrouwen te gedenken die carrière maakten in de jaren voor #MeToo, slalommend rond snedige opmerkingen, gepiepel, van die incidentjes waarmee je maar had te dealen.

Afgetreden wethouder Tjeerd Herrema in de rechtbank. Beeld Margriet Oostveen

Enfin. Daar zijn we weer. Wat volgde, was een gesprek bij de burgemeester van Almere, een onderzoek van Hoffman Bedrijfsrecherche naar de telefoon van Herrema en een onderzoek van de Ombudsman Metropoolregio Amsterdam naar het gedrag van Herrema. Die zagen geen seksueel intimiderend of provocerend gedrag. Niettemin publiceerde Almere Deze Week al vóór het Hoffman-rapport een artikel over een verstoorde werkrelatie met de wethouder na het versturen van ‘zeer persoonlijke’ berichten. Diezelfde dag belandde de wethouder als ‘smeerbeer’ op GeenStijl.

‘Onzorgvuldig’, oordeelde de Raad voor de Journalistiek na een klacht van Herrema: Marcel Beijer was zelf medeonderwerp van het Hoffman-onderzoek, de krant had dat rapport daarom moeten afwachten. Intussen leidde het bericht wel tot het aftreden van Herrema als wethouder.

Herrema deed aangifte van smaad en laster. Het OM vervolgde Marcel Beijer aanvankelijk niet, ten gunste van mediation. Die mislukte. De krant weigerde nog steeds excuses te maken. En het gerechtshof in Leeuwarden oordeelde dat Almere Deze Week de goede naam en integriteit van Herrema had aangetast, en dat het OM Beijer tóch moest vervolgen.

Zodoende eist het OM woensdag bij de politierechter alsnog veroordeling van Marcel Beijer wegens smaad, zonder strafoplegging. Tjeerd Herrema zit in de zaal dwangmatig op zijn telefoon te tikken. Nerveus vertelt hij over een kostbaar bureau voor ‘reputatiemanagement’ dat hij inschakelde: bij het googelen van zijn naam blijft de hele kwestie maar opduiken, ‘zo’n bedrijf is in staat die Google-hits te vervangen door positief nieuws’.

De politierechter neemt zuchtend twee weken voor een uitspraak. De potige uitgever van Almere Deze Week wil na afloop niets toelichten. Bij de Raad voor de Journalistiek had de krant ook geweigerd verantwoording af te leggen. Je zou nog bijna begrijpen waarom de gemeente Almere de rollen onlangs maar eens compleet omdraaide en het nieuwe hoofd van het eigen communicatieteam de titel ‘hoofdredacteur’ gaf. Tot het Genootschap van Hoofdredacteuren terecht protesteerde.

Tjeerd Herrema erkent bij de koffieautomaat dat in deze smaadzaak met een kanon op een mug wordt geschoten. Maar volgens hem kan het niet anders: ‘Bestuurders worden met de dag kwetsbaarder voor valse beschuldigingen als niemand zich verweert. Of het nou waar is of niet: je bent weg.’

Herrema laat zich na maanden van mislukte sollicitaties omscholen tot economiedocent. Nu maar hopen dat ze daar niet te lang googelen.