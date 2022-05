Zakelijk bellen en wandelen tegelijk: prima wat mij betreft. Sterker nog, ik vind het tegenwoordig moeilijk om zittend te telefoneren.

Waar ik echter nog niet aan toe ben, en sommige andere mensen duidelijk wel, is dit: zakelijk bellen en rennen tegelijk. Laatst zag ik dit fenomeen twee keer achter elkaar. De eerste renner had het over ‘compliance’, en de andere zei hijgend: ‘That is because he is a gentle leader!’

Juist vanwege het zakelijke karakter van de gesprekken, kreeg dat rennen iets wanhopigs. Het zag er niet meer uit als plezier en zelfs niet als ‘werken aan je conditie’. Het leek alsof de renners vluchtten voor een apocalyptische ramp, die mij als gewoon mens nog niet ter ore was gekomen. Alleen de zakenwereld wist ervan. Als hier een film over zou worden gemaakt, zou ik die mevrouw zijn die verbaasd opkijkt terwijl de hoofdpersoon in paniek voorbij rent.