Vanaf de bank zat ik naar Jezus en zijn twaalf apostelen te kijken. Ik had het schilderij van Da Vinci al vaker gezien, al betrof dit een 15de-eeuwse replica, gemaakt door een leerling van de homo universalis, maar nu pas keek ik lang genoeg om te zien dat er op Het laatste avondmaal 26 handen staan afgebeeld. Thomas wappert met zijn wijsvinger, Jacobus de Meerdere lijkt te willen uitbeelden dat hij een enorme snoek heeft gevangen en Simon en Mattheüs doen een wedstrijdje wie het meest overtuigende mansplain-gebaar kan maken. Al voordat vrouwen überhaupt mochten aanschuiven, kun je nagaan.

Dat ik nu eens goed de tijd nam om alle 26 handen te bestuderen (doet Andreas nou alsof hij twee borsten grijpt?) kwam door vijf ándere handen: die van de milieuactivisten die zich dinsdag in de Londense Royal Academy aan de lijst van het schilderij vastlijmden, uit protest tegen de investeringen in fossiele brandstoffen door het Verenigd Koninkrijk. Ook in andere musea lijmden activisten van de groep Just Stop Oil hun handen aan de lijsten van beroemde kunstwerken vast.

‘Mijn generatie heeft geen andere keuze dan dit soort acties’, aldus de 21-jarige Louis naast Van Goghs Perzikbomen in bloei (1889). Paul (21) en Edred (24) stonden bij Thomsons eolische harp (1809) van William Turner. Een jongen met een knotje en een meisje met twee staartjes hadden De hooiwagen (1821) van John Constable voor het lijmen nog snel bedekt met een poster van een dystopische variant op het landschap, vol rokende fabrieken, vliegtuigen en dode bomen. Hier stond de generatie die zal lijden onder het gebrek aan daadkracht van degenen die er voor de zondvloed tussenuit knijpen.

Klimaatactivisten hebben zichzelf vastgelijmd aan beroemde schilderijen in de Londense National Gallery. Beeld Twitter

Ik kon het niet helpen, maar ik zag in de vastgeplakte Gen Z’ers – sorry, beroepsdeformatie – ook een treffende metafoor voor het socialemediaklimaat waartoe ze zich moeten verhouden. Je vastlijmen aan iets duurs heeft iets van de pranks waar youtubers miljoenen kijkers mee weten te trekken. Jongeren zijn daarnaast gewend om te moeten concurreren met de prachtigste beelden, die elkaar ook nog eens zo snel opvolgen dat je echt iets uit de kast moet halen om de aandacht te trekken. Een beroemd schilderij is wat dat betreft socialemediagenieker dan een roestige olietanker.

En dan moet je de aandacht ook nog zien vast te houden. Dat betekent dat iets niet te kort moet duren. Met een foto hoef je bij het algoritme van Instagram eigenlijk al niet meer aan te komen. Er wordt alles aan gedaan om TikTok te evenaren, dus heeft video prioriteit gekregen, tot onvrede van bijvoorbeeld fotografen en illustratoren die hun werk nu noodgedwongen in een nieuwe mal moeten persen. Maar te lang is ook weer niet goed, want filmpjes op TikTok en Reels op Instagram mogen maximaal zestig seconden duren.

Voeg dan nog een beetje shockeffect toe, een speech die je in soundbites kunt opknippen en kies een geschikt vehikel om snel aan de frontlinie van de cultuuroorlog te staan. Bijvoorbeeld een oud schilderij, zodat er weer minstens een dag gaat worden getwitterd dat ‘woke’ ons alles afneemt, kijk maar naar dit filmpje.

Een van de ongenode gasten bij Jezus aan de dis probeerde Da Vinci nog medeverantwoordelijk te maken voor het feit dat hij op een dag superlijm was gaan kopen en nu in een bloemetjesoverhemd naast Bartholomeüs zat te hurken. Volgens een twijfelachtige bron op het internet zei Da Vinci namelijk ooit dat kunst de koningin van de communicatie is. Zou hij wel buiten onze smartphoneschermpjes gerekend moeten hebben, maar die man kon natuurlijk ook niet álles weten.