Het kunnen socialiseren bij een popconcert is geen luxe, maar een vorm van bestaanszekerheid

De een legt er wat meer nadruk op dan de ander, maar vlak voor de verkiezingen heeft het thema bestaanszekerheid het tot een verkiezingsbelofte geschopt. Dat zowel linkse als sommige rechtse partijen het hoog op de agenda hebben staan, lijkt op het eerste gezicht een goede ontwikkeling. Alleen, de bestaanszekerheid die men voor ogen heeft, strookt niet met de werkelijkheid van nu. Het is tijd voor een nieuwe definitie van bestaanszekerheid, omdat we anders pleisters blijven plakken op ontstoken wonden.

Ooit vertrok wijlen mijn vader naar Europa, met in het vizier bestaanszekerheid voor zijn kinderen. Het werd een lange, gevaarlijke reis. Hij vertelde dat hij en zijn vrienden bijna waren doodgevroren in de bergen van Frankrijk. Die ultieme vlucht uit de armoede kwam uiteindelijk tot een goed einde, dankzij een Nederlandse vrachtwagenchauffeur die hen net op tijd uit die bergen reed.

Daarna is mijn vader aan het werk gegaan in Nederland. Voortaan hadden we goed eten, een goed huis, onderwijs en altijd kolen en gas om te stoken in de wintermaanden. Onze bestaanszekerheid was veiliggesteld.

Erdal Balci is schrijver en columnist van de Volkskrant. Columnisten hebben de vrijheid hun mening te geven en hoeven zich niet te houden aan de journalistieke regels voor objectiviteit. Lees hier onze richtlijnen.

Een halve eeuw na de komst van mijn vader naar Nederland staat het thema dus weer op de politieke agenda. En als je politici vraagt wat de maatstaven zijn van bestaanszekerheid, is het alsof ze mijn in die Franse bergen bibberende vader enthousiast proberen te maken: goed eten, onderwijs voor de kinderen, toegang tot energie en een dak boven het hoofd. Een definitie die sterk verouderd is in deze in duizelingwekkend snel tempo veranderende wereld, en die iedereen die bestaanszekerheid zoekt in de kou laat staan.

Voor de nieuwe generaties heeft het bestaan pas betekenis als er middelen voorhanden zijn om talenten te ontwikkelen, om in een ver land vrienden te bezoeken, om wat duurder en voor milieu en lichaam beter eten te kopen. Het kunnen socialiseren bij een concert van een popster is geen luxe. Een foto op Instagram met de Eiffeltoren op de achtergrond is een must. Zonnepanelen op het dak, Japanse hapjes op het menu, Afrikaanse koffie in het café, zeep die als parfum ruikt onder de douche.

Inderdaad; zonder de pose bij de Eiffeltoren geen bestaanszekerheid. Een terechte claim in de hedendaagse moderniteit, waarin de rijken van de wereld sinds de komst van de sociale media hun privileges en de pracht van het leven dag in dag uit erin wrijven bij de grote massa’s.

Riskeerde mijn vader zijn leven voor een baan in de fabriek in Utrecht, tegenwoordig zetten jongeren alles op het spel om naar datzelfde Frankrijk te gaan. Nu voor een foto bij de lelijke toren. Omdat die foto daar in Parijs als een mensenrecht aanvoelt. Omdat anders ongeluk en depressie op de loer liggen.

Dat mensen tegenwoordig bereid zijn om voor hun eigen bestaanszekerheid net zo ver te gaan als mijn vader destijds, hoorde ik laatst van een vriend die een jong koppel uit Griekenland op bezoek had. Dat stel had niet genoeg geld voor de reis, maar ze leenden zijn auto, gingen bij het ochtendgloren de weg op, maakten in de middaguren de foto in Parijs en reden dezelfde avond nog terug, omdat ze geen geld hadden voor een overnachting in een hotel.

Ze kregen onderweg terug ook nog eens een lekke band. De volgende ochtend waren ze nog steeds aan het rijden. De man die de auto bestuurde viel in slaap en werd door zijn vriendin wakker geschud. Het mocht uiteindelijk een klein wonder heten dat ze heelhuids aankwamen in Utrecht.

Kortom, we kunnen niet langer negeren dat we mensen zonder bestaanszekerheid moeten verlossen van hun pijn. Daarom zal ik bij de aanstaande verkiezingen stemmen op de partij die bestaanszekerheid koppelt aan de belofte van een basisinkomen voor iedereen.

Ter afsluiting van dit verhaal: toen ik een keer avocado’s meenam naar mijn lieve vader, had hij mij streng aangekeken en gezegd dat het echt iets voor mij was om de goedkoopste peren te kopen. Met hem zijn alle mensen die bestaanszekerheid ontleenden aan de bereikbaarheid van een huis, kolen en gas, scholen en sappige peren inmiddels ter aarde besteld. Voor de mensen die leven, is het niet kunnen kopen van avocado’s de dood.