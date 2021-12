PvdA-leden waren de buurt aan het schoonmaken, dat deden ze met PvdA-jasjes aan, want anders hadden we kunnen denken dat dit gewoon betrokken burgers waren. Nou ja, dat waren ze óók, natuurlijk. Iets kan pr zijn, en toch ook ‘iets goeds’.

Een van de deelnemers bleef wat achter om te telefoneren. Haar gezicht stond druilerig, net als het weer. Waarschijnlijk had ze een mede-PvdA’er aan de telefoon, want ik hoorde haar zuchten: ‘Ja, ik weet niet … Ik wil op zich nog wel even doorgaan denk ik… Of wil jij weg?’

Dit is natuurlijk totaal niet de levenshouding waar de PvdA voor is opgericht. Hup, handen uit de mouwen! Niks ‘op zich nog wel doorgaan denk ik’.

Het kostte enige tijd om in te zien dat deze vrouw júíst een Held van de Arbeid was. Ze had er duidelijk geen zin in. Ze stond met een kansloze vuilniszak op een koud kruispunt. Toch wilde ze op zich nog wel doorgaan.