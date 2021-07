Het kon haast niet anders: ik had mijn telefoon met de handdoeken in de was gegooid

Mijn telefoon was zoek. Dat is hij wel vaker, maar ik kon via mijn computer zien dat hij ook offline was, en dat was raar, want de laatste keer dat ik hem in mijn hand had, was hij nog helemaal opgeladen. Een mysterie. Ik was niet buiten geweest. Ik had niets raars gedaan.

Na heel lang nadenken en stappen nalopen kwam ik terecht bij de wasmachine. Het kon haast niet anders: ik had hem met de handdoeken in de was gegooid, en mijn telefoon was nu offline omdat hij doorweekt was.

Terwijl ik de natte was uit de wasmachine haalde, besloot ik dit te onthouden voor drukkere tijden: als ik ook in periodes van relatieve rust tot zulk soort oenigheden in staat ben, dan betekent dat dat ik het op andere momenten niet per se ‘te druk’ heb. Dit kan blijkbaar altijd gebeuren.

De telefoon lag uiteindelijk gewoon in bed, even een dutje te doen.