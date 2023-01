Het is weekend, het regent en je weet: er is geen andere optie dan het indoor speelparadijs. Je weet ook, op het moment dat je daar aankomt en de enorme rij met bakfietsen voor de ingang ziet staan, dat het gezellig gaat worden. Je opent de zware deur en wordt overspoeld door een desoriënterende kakofonie. Het gebouw was ooit een kerk en dat merk je aan de akoestiek. Overal krioelen kinderen. In de ballenbak, in de klimtorens, op de trampolines, op de glijbanen, op de grond, in de lucht. De vrouw achter de kassa betwijfelt of je nog een zitplaats kunt vinden. ‘Het komt wel goed’, zeg je. Maar eigenlijk zeg je: ‘Het is te laat, we kunnen nu niet meer terug.’

Je duwt je dochters zachtjes voor je uit en zoekt naar een plek waar jij kunt gaan zitten. Je loopt langs ouders die achter een laptop zitten te werken en je bewondert hun concentratievermogen, maar misschien zijn ze wel overleden. Je loopt langs tafels waar kinderfeestjes gaande zijn of gaande waren. Geplunderde taarten, omgevallen limonadebekers. Overal liggen jassen, schoenen, bouwblokken, lichaamsdelen. Ergens in een hoekje vind je een onbezette stoel. Je kinderen trekken hun jassen en hun schoenen uit en gaan ervandoor. Je weet niet of je ze ooit nog terugziet.

Je gaat zitten, kijkt om je heen en verliest jezelf even in een angstaanjagende muurschildering van zuurstokken, roze kastelen, regenbogen en heuvels met chocoladesaus. Je ogen vluchten naar een neutrale beige bakstenen muur en voor het eerst in je leven wens je dat je cement was. Overal liggen en rollen gekleurde plastic ballen uit de ballenbak. Een jongetje pakt er drie op en slaat ze tegen zijn hoofd. Het is een vrolijk gezicht, zoals It een vrolijke film is.

Je schrikt van een blikkerige stem die van alle kanten komt. ‘Wil degene die een broodje bal en een hotdog besteld heeft naar de balie komen?’ Er rennen kinderen vlak langs je heen. Ze hoesten. Hun wangen rood van opwinding, of van het griepvirus dat ze aan het verspreiden zijn. Je blik kruist die van een vader. Je ziet spijt in zijn ogen. Niet spijt van de beslissing om hierheen te komen. Diepere spijt, die verder terug gaat. ‘Maar je krijgt er zo veel voor terug’, wil je zeggen. Je doet het niet. De Stem: ‘Nogmaals: wil degene die een broodje bal en een hotdog besteld heeft naar de balie komen!’

Ergens vanuit de klimtorens klinkt een collectief gegil, dat zo hard en scherp en fel is dat je trommelvliezen beven. Je kunt een luidkeelse ‘god-ver-domme’ niet onderdrukken. Onmiddellijk corrigeer je jezelf: let op je woorden, je bent in een kerk. Maar wie hou je voor de gek? God heeft deze plek al lang verlaten.