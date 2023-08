Het komt voor na zomer dat je denkt: de mens valt mee, laat ik een praatje met hem maken

Mijn zoon had paspoortfoto’s nodig voor zijn Green Card. Een drogisterij om de hoek bleek een automaat ter beschikking te hebben, maar er was behoefte aan menselijk contact. Dat komt voor aan het eind van de zomer. Dat je denkt: de mens valt mee, laat ik een praatje met hem maken.

Op de 46ste straat, nabij Grand Central Station, bevond zich een winkel waar mensen zelf nog paspoortfoto’s maakten.

De winkel, die ook wel wat weg had van een rommelhok, werd gedreven door twee Chinezen, een moeder en een dochter, even dacht ik dat de vader ook aanwezig was, maar dat bleek een vergissing. Toen ik zei: ‘Ik kom voor paspoortfoto’s,’ antwoordde hij: ‘Ik ook.’

De man bleek zestien paspoortfoto’s nodig te hebben. Wat moet een mens met zestien paspoortfoto’s? Als je eenmaal besloten hebt je open te stellen voor mensenliefde, moet je dat soort onhebbelijke gedachten onderdrukken.

Het nadeel van fotografie door fotografen bleek de tijdsduur. Over die zestien foto’s deden moeder en dochter een klein halfuur. Zwijgend, dat wel. Toen ze eindelijk vroegen hoeveel ik er nodig had durfde ik niet te zeggen ‘twee.’ Dat klonk gierig na die zestien, dus ik zei: ‘Maak er maar acht van.’

Ik zette mijn zoon op de kruk terwijl de dochter instructies gaf: ‘Als jij nou op je knieën achter hem gaat zitten en met twee handen zijn rug ondersteunt kom je niet in beeld.’ Het leek een circusact en de nietsvermoedende voorbijganger had zelfs aan kinderpornografie kunnen denken.

Op dat moment begon mijn zoon hard te huilen. ‘Ik wil naar Amerika,’ riep hij.

Ik zei: ‘We zijn al in Amerika.’ Daar geloofde hij niets van.

Zijn gehuil leek me typisch voor de migrant. Hij is allang aangekomen, maar hij verkeert in de illusie dat hij nog altijd moet vertrekken.