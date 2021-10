Moeilijk: als je de indruk hebt dat je de enige bent die nog niet uitbundig omhelst. Of nee: sommige mensen omhels je wel, maar lang niet iedereen. Alleen de echt dierbare vrienden. Maar wie is er echt dierbaar? Het komt erop neer dat je bij elk persoon een soort knuffeltriage moet uitvoeren. Waarbij je jezelf afvraagt: is het echt nódig dat ik deze persoon omhels? Of zou de knuffel toch een formaliteit zijn geweest, en kan die dus achterwege blijven?

Vervolgens, als je besluit niet te knuffelen, hoe breng je dat dan? Moeilijk kijken en zeggen: ‘Ik hou het nog even op afstand allemaal.’ Jolig afweren en roepen: ‘Ja, het r-getal zit weer in de maand, dus...’ Of keihard liegen: ‘Ik ben verkouden, maar, gewóón verkouden.’

Allemaal mogelijk, maar toch ongemakkelijk. Na elke afwijzing moet je de hartelijkste luchtkus uitbeelden die ooit gegeven is. En maar blijven roepen: ‘Zo leuk om te je zien!’