Het komt door het luipaard dat u niet meer kunt ontspannen

‘Het is in het bos de laatste halve eeuw gestaag gevaarlijker geworden. De vos, het wilde zwijn en de bruine beer veranderden het leven. Natuurlijk speelt ook de komst van het luipaard in de 21ste eeuw een zekere rol in het ervaren van een opgejaagd gevoel.’ U fronst de wenkbrauwen? Bovenstaande is mijn samenvatting van een stuk in deze krant met de titel ‘Druk, druk, druk’. Daarin werd geanalyseerd waarom zoveel mensen tegenwoordig het idee hebben dat ze drukker zijn dan ooit tevoren, en waarom maar liefst 36 procent van de Nederlanders in een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau aangaf zich vaak ‘opgejaagd’ te voelen.

Het ging daarin over de toename van het aantal tweeverdieners (de vos), het feit dat het huishouden sinds 1975 niet minder tijdrovend is geworden (het wilde zwijn) en het feit dat mensen vaker dan vroeger multitasken (de bruine beer). In de analyse van die laatste ontwikkeling werd ook aandacht besteed aan de komst van de smartphone (het luipaard).

Citaat uit het stuk: ‘Ook ontspannende activiteiten, zoals het lezen van een boek of het doorbrengen van tijd met dierbaren, kunnen gehaast aanvoelen als er tussendoor appjes en mails worden beantwoord.’ Ik vertaal het voor u: ‘Ontspannende activiteiten zijn helemaal niet zo ontspannend meer als u het luipaard achter uw rug hoort grommen, de adem van het luipaard in uw nek voelt of de neus van het luipaard langs uw onderbeen voelt glijden.’

Haal dat luipaard weg en inwoners van het bos voelen zich minder opgejaagd. Het risico bestaat dan wel dat 36 procent van de Nederlanders aan het Sociaal Cultureel Planbureau gaat vertellen dat ze zich vervelen. Het stuk over drukte begon met een voorspelling uit de jaren zestig van de 20ste eeuw, dat verveling het grootste probleem van de 21ste eeuw zou worden. ‘Niets lijkt minder waar.’ Tenzij je een verband ziet tussen verveling en smartphonegebruik.