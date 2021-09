Liervogels zijn ontzettend goed in het nadoen van geluiden. Als je een filmpje bekijkt van een liervogel die een drilboor nadoet, kun je bijna niet geloven dat er géén drilboorgeluid onder gemonteerd is.

In de dierentuin van Sydney woont een liervogel die Echo heet. De stad is in lockdown, er zijn geen bezoekers in de dierentuin, toch heeft Echo nu een nieuw favoriet geluid in zijn repertoire: een krijsende baby. In de verder lege dierentuin hoor je dus een baby die daar niet wil zijn. Lange uithalen met kleine gefrustreerde hikjes tussendoor, uitmondend in het keiharde gegil waar geen verdriet meer in zit, alleen maar woede, gemengd met manipulatie.

Zou Echo de mensen missen? Nee, liervogels maken bijzondere geluiden om vrouwtjes naar zich toe te lokken. Ik vraag me wel af wat voor soort vrouwtje er gaat afkomen op het helse gekrijs, en of we dan kunnen spreken van een gezonde basis voor een relatie.