Het kan zomaar gebeuren dat het virus een koers alsnog van de wielerkalender schiet

Er is twijfel gerezen. Bij Mathieu van der Poel. Waarover dan? Volgens De Telegraaf twijfelt Mathieu er opeens over of hij vanaf zijn hoogteadres in La Plagne wel zal afreizen naar Roemenië om op 23 juli de vier dagen durende Sibiu Cycling Tour aan te vatten. Het plan was om in die rondrit de machinerie wat op temperatuur te brengen, want Mathieu moet daarna flink aan de bak in een paar grote wielermonumenten.

De Sibiu Cycling Tour, die vanwege de coronacrisis al een paar weken was opgeschoven op de kalender, zal weinigen iets zeggen. Toch prijkt op de erelijst een zekere Egan Bernal, eindwinnaar in 2017, toen nog rijdend voor het Italiaanse Androni. Ook in Roemenië kan iets moois beginnen.

De ronde kende wel een valse start. De eerste laureaat Vladimir Koev (2011) werd van de lijst geschrapt; iets met doping. Koev is zo’n jongen die meer jaren in schorsing doorbracht dan op het zadel.

Achter elke wielerkoers hoort vandaag een vraagteken. Het kan zomaar gebeuren dat het virus je alsnog van de kalender schiet. Ik heb het even nagekeken, Roemenië kleurt oranje op de kaart van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De organisator van de Sibiu Cycling Tour noemt het aantal nieuwe besmettingen in het land weliswaar ‘onrustwekkend’, maar in de regio rond Sibiu komen er slechts een paar nieuwe gevallen per dag bij. ‘Wij worden gespaard’, er klinkt geen aarzeling in door.

De ironie wil dat de organisator juist dankzij corona een puik deelnemersveld wist te engageren: er is hoge nood aan voorbereidingskoersen. De grootste dreiging komt op dit moment van de Roemeense overheid, als die strengere maatregelen zou afkondigen. ‘Daar zijn we uiteraard machteloos tegen.’

Organisator Cosmin Costea richt zich in een video tot wielerflits.nl. Hij zit op een bankje in een park en trekt een zeer geruststellend gezicht. Op de achtergrond klinken kindergeluiden en iets dat lijkt op ruisend water. Het woord safety is op zijn gele T-shirt gedrukt. Costea spreekt in een mengelmoes van Duits en Nederlands, wat hem nog geruststellender doet overkomen.

Costea is er naar eigen zeggen de man niet naar een loopje te nemen met de gezondheid van de renners. Alle protocollen zullen worden nageleefd. Hij blijkt ook een van de Roemeense coronahelden te zijn. ‘Ik werk zelf al sinds 1987 in de gezondheidszorg en beheers de materie.’ Volgens hem lopen Mathieu en de rest absoluut geen gevaar. En mocht het virus toch wild om zich heen gaan slaan? Dan gaat de boel plat. Simpel.

Ik zou niet twijfelen als ik Mathieu van der Poel was. Wie naar het filmpje gekeken heeft zou er haast om smeken in Roemenië te stranden en verpleegd te worden door de heldhaftige organisator van de Sibiu Cycling Tour.