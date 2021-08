Het kabinet moet onverzekerden niet zomaar compenseren voor hun overstromingsschade

Kinderen in Valkenburg helpen met het opruimen van troep na de overstromingen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Aanstaande vrijdag neemt het kabinet een besluit over compensatie van de overstromingsschade in Limburg en Noord-Brabant. De gedupeerden rekenen erop dat de overheid gul zal zijn. Die verwachting wordt waarschijnlijk ingelost, maar zulke ruimhartigheid is niet zonder morele risico’s.

Het hoogwater dat de provincie Limburg half juli onaangenaam verraste, heeft naar schatting voor honderden miljoenen euro’s schade aangericht. Het grootste deel van de schade is gedekt door particuliere inboedel- en opstalverzekeringen.

Dat geldt niet voor de overstromingsschade die sommige ondernemers hebben geleden. Op dat vlak is het hier en daar goed misgegaan. Een aantal horecaondernemers in Valkenburg krijgt waarschijnlijk nul euro vergoed, omdat hun polis geen overstromingsschade dekt. Zij hebben een inadequate ‘beurspolis’ afgesloten bij een buitenlands verzekeringsconsortium dat bikkelhard de polisvoorwaarden handhaaft. Voor die ondernemers dreigt faillissement. Hun schade loopt in de tonnen, zo niet miljoenen.

Het is onduidelijk waar de schuld ligt: bij de tussenpersoon of bij de ondernemer. De tussenpersoon heeft de ondernemer misschien geadviseerd het overstromingsrisico niet te verzekeren, omdat dit risico verwaarloosbaar werd geacht. Maar ondernemers kunnen ook willens en wetens kiezen voor een goedkope beurspolis met een lage dekking, omdat ze dan minder premie betalen. Er zijn ook Limburgers met een ‘gewone’ schadepolis die hun have en goed niet hadden verzekerd tegen overstromingen, terwijl de meeste verzekeraars die dekking wel aanbieden.

Er dreigt dus moreel gevaar als het kabinet al hun schade alsnog gaat vergoeden. Volgens de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) zou de overheid alléén niet-verzekerbare schade moeten vergoeden. Schade dus waarvoor men zich niet kán verzekeren. Limburgers die jarenlang braaf extra premie betaalden voor dekking tegen overstromingsschade, zullen op hun neus kijken als de overheid hun onderverzekerde buren en collega-ondernemers alsnog uit de brand helpt.

Het kabinet zou er dus goed aan doen een risicoafslag of schadedrempel toe te passen op vergoedingen aan particulieren en ondernemers die wel de mogelijkheid hadden zich tegen overstromingen te verzekeren, maar dit – om welke reden dan ook – nalieten. Ook een ‘eens maar nooit weer’-clausule kan in die gevallen het overwegen waard zijn. Het is immers klip en klaar dat het overstromingsrisico door klimaatverandering fors is toegenomen. Ondernemers en particulieren zijn nu gewaarschuwd en moeten ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen.