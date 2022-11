Het kabinet kan niet langer elk probleem oplossen met een zak geld, het is tijd voor echt begrotingsbeleid

Minister Sigrid Kaag van Financiën. Beeld ANP - Sem van der Wal

Begrotingsdiscipline is geen populair onderwerp meer op het Binnenhof. Met de van oudsher zuinige partijen VVD en CDA in de regeringscoalitie, resteert in de oppositie alleen de SGP als partij die het kabinet af en toe nog aanspreekt op het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Althans tot voor kort, want Rutte IV strooit zo kwistig met de ongedekte miljarden, dat nota bene partijen als de PvdA en de SP sinds enige tijd protest aantekenen. Niet omdat ze tegen de uitgaven zijn, wel omdat ze willen weten hoe het allemaal betaald gaat worden.

In haar Najaarsnota bleef minister Kaag van Financiën het antwoord maandag opnieuw schuldig: het Rijk gaat 2023 in met een eenmalig tekort van 7,5 miljard euro en met snel oplopende, structurele tekorten als gevolg van de stijgende rente op de staatsschuld. Tegen alle begrotingsmores in gaat het kabinet zich pas in het voorjaar buigen over de vraag hoe dat moet worden opgelost.

Natuurlijk zijn er verzachtende omstandigheden. De energieprijzen zijn dit jaar zo snel gestegen dat financiële steun noodzakelijk is voor kwetsbare huishoudens en zwaar getroffen bedrijven . Het generieke karakter maakt het prijsplafond in de energierekeningen veel duurder dan gewenst – ook velen die het niet nodig hebben profiteren – maar dat kon niet anders met het oog op de uitvoering. Het blijkt nu toch al ingewikkeld genoeg.

Tegelijkertijd maakt het plafond de vooruitzichten voor 2023 buitengewoon onzeker omdat de kosten ervan voor de overheid in hoge mate afhangen van de energieprijs. Dat maakt het uiteraard lastig om de dekking nu al in te vullen. Er is wat voor te zeggen om de ontwikkelingen in de winter even af te wachten.

Het is echter weinig geruststellend dat het kabinet niet eens het begin van een poging doet, zelfs geen uitgangspunten benoemt en er ook nog geen enkele concrete gedachte aan waagt. Kaag schrijft wel aan de Tweede Kamer dat de overheidsfinanciën ‘beheersbaar’ moeten blijven en dat er ‘geen rekeningen worden doorgeschoven naar volgende generaties’, maar daar blijft het bij.

Dat is vooral zorgelijk omdat de ervaring leert dat deze coalitie sinds de moeizame kabinetsformatie élk politiek probleem probeert op te lossen met een zak geld, doorgaans ten koste van de staatsschuld. Dat voorkomt immers lastige debatten over andere dekkingsopties, zoals hogere belastingen. Want daar lopen de wegen van de regeringspartijen al snel uiteen.

Dat is enige tijd goed gegaan omdat de rente daalde tot onder nul. Nu de rente snel stijgt, kost geld lenen gewoon weer geld. Inmiddels rekent Kaag alweer met een structurele tegenvaller van 5,8- tot 9,2 miljard euro, die aan extra rente moet worden betaald. Let wel: dat is geld dat dus niet aan nuttiger zaken kan worden besteed.

Kaag had zichzelf geen betere waarschuwing kunnen geven dat het hoog tijd is om weer eens aan serieus begrotingsbeleid te gaan doen.