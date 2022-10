Het kabinet heeft rust gekocht. De vraag is wel hoe lang dat gaat duren

Minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Hoop doet leven. Anders is niet te verklaren waarom het kabinet denkt dat het dit keer wél gaat lukken om met spoed de stikstofemissie van de veehouderij daadwerkelijk te verlagen.

Want wat is er nou eigenlijk veranderd sinds oktober 2019, toen het kabinet een ‘slimme en warme’ sanering aankondigde? Veehouderijen zouden worden uitgekocht, verplaatst of verduurzaamd. Er zat niks anders op, gezien de dreigende bouwimpasse als gevolg van het stikstofvonnis van de Raad van State.

Sindsdien probeerde het kabinet van alles, van minder hard rijden op de snelweg tot eiwitarm voedsel voor de koeien, maar zodra het aankwam op een sanering verzandde het in omtrekkende bewegingen. Totdat de toen net aangetreden minister Van der Wal, met haar inmiddels beruchte stikstofkaartje, wél liet zien dat het zonder forse ingrepen niet lukt – en de vlam meer dan ooit in de pan sloeg op het platteland.

Niet veel demonstranten zijn zo effectief als de boeren, want daarna kreeg de aarzeling meteen weer vat op het Binnenhof. Terwijl intussen de druk maar blijft stijgen. Overheden op alle niveaus hebben inmiddels verloren rechtszaken over vergunningen aan hun broek: zolang niet kan worden aangetoond dat daadwerkelijk is begonnen met natuurherstel, is elke nieuwe bouwvergunning bij voorbaat wankel. Bovendien: hoe langer het kabinet wacht, hoe minder tijd en ruimte er overblijft voor innovaties en de overgang naar duurzamere landbouw. En hoe pijnlijker de ingreep uiteindelijk dus ook voor de boeren wordt. Zoals nationaal gespreksleider Johan Remkes het zegt: uitstel leidt tot minder perspectief, niet tot meer.

Gezien de ronduit vijandige zomerstemming onder de boeren jegens Den Haag is het een prestatie van formaat dat Remkes alle belangenclubs weer aan tafel heeft gekregen. Dat lukte vooral doordat hij tot in al zijn vezels begrip uitstraalde voor hun netelige positie. Het kabinet, dat het broze draagvlak niet opnieuw wil verspelen, nam die begripvolle houding vrijdag over: ja, de boeren horen erbij en ja, er blijft heus genoeg plek voor een mooie landbouwsector. Het stikstofkaartje was al ingetrokken, alsof daarmee ook het probleem weg is.

Dat heeft enig politiek succes. Grootschalige protesten lijken voorlopig van de baan. Het kabinet heeft rust gekocht. De vraag is, zeker sinds vrijdag, wel hoe lang dat gaat duren. Want er wordt nu wel erg veel gevraagd van Van der Wals stuurmanskunst. Bij voorbaat is haar immers alweer het wapen uit handen geslagen dat Remkes nou juist beschouwt als het fundament onder de strategie: beëindig eerst met spoed de uitstoot van vijf- à zeshonderd piekbelasters, alleen dan komt er ruimte om rustig te werken aan innovatie, verduurzaming en al die andere mogelijkheden die de boeren zelf zien. Doe het dus met sterke drang en desnoods met dwang, benadrukt Remkes, niet om de gesprekken mee te beginnen maar wel als stok achter de deur. Omdat het anders alweer snel te vrijblijvend wordt.

Precies op dat punt bijt het kabinet niet door, vanuit de kennelijke overtuiging dat het met een warme sanering, en met behoud van de lieve vrede, uiteindelijk sneller, effectiever en juridisch slagvaardiger voor de dag zal komen.

En natuurlijk is dat een sympathiek idee. Maar dat was het in oktober 2019 ook al.