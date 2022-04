Het is zeer te hopen dat Macron zijn slinkende voorsprong op Le Pen kan vasthouden

Lange tijd leek Emmanuel Macron de Franse presidentsverkiezingen op zijn sloffen te gaan winnen, maar de laatste weken is het beeld drastisch veranderd. Macron verliest terrein in de peilingen, terwijl zijn tegenstander Marine Le Pen juist sterk opkomt.

Zo wordt de inzet van de Franse presidentsverkiezingen onverwacht hoog. Zondag vindt de eerste ronde plaats, over twee weken valt de beslissing. Het is zeer te hopen dat Macron zijn voorsprong in de peilingen kan vasthouden. Le Pen heeft een extreem-rechts programma waarin mensen met een migratieachtergrond als tweederangsburgers worden behandeld. Voor Europa zou een overwinning van Le Pen een aardschok zijn, juist op een moment waarop het in een conflict met Rusland is verwikkeld.

Een zege van Le Pen zou het nog veel moeilijker maken de Europese eenheid tegenover Rusland te bewaren. Ze heeft de inval in Oekraïne weliswaar veroordeeld, maar heeft altijd nauwe en hartelijke betrekkingen onderhouden met de Russische president Poetin. Bovendien voert zij campagne op het thema koopkracht. Onder haar leiding zal Frankrijk niet bereid zijn grote offers voor Oekraïne te brengen. Voor Europa is de hoge score voor Le Pen een teken aan de wand. Veel Europeanen zijn begaan met Oekraïne, maar ook met hun eigen koopkracht.

Anders dan in 2017 pleit Le Pen niet voor het verlaten van de eurozone. Evenmin belooft zij een referendum over een ‘Frexit’. Wel vindt zij, net als Polen, dat Franse wetten boven Europese moeten gaan. Ongetwijfeld zal de Europese samenwerking stagneren bij een presidentschap van Le Pen. De aanpak van de ondermijning van de rechtsstaat door Polen en Hongarije zal gefrustreerd worden door een president die zich nauw verwant voelt met de Hongaarse premier Orbán. In haar strijd met het autoritarisme zal de democratische wereld verder worden verzwakt van binnenuit.

Als Le Pen wordt gekozen, mag Macron zich dat aanrekenen. In allerlei opzichten deed hij het niet slecht: de werkloosheid daalde, het minimumloon werd verhoogd, de klassen in achterstandswijken verkleind. Maar Macron slaagde er absoluut niet in ‘de twee Frankrijken’ met elkaar te verzoenen: het Frankrijk van de hogeropgeleiden in de stad en het Frankrijk van de lageropgeleiden in de periferie. Door velen in de periferie wordt hij zelfs gehaat, als een arrogante en elitaire ‘president van de rijken’ die geen voeling heeft met de gewone Fransman.

Macron werd in 2017 gekozen op een uitgesproken pro-Europees programma. Hij boekte er ook succes mee in Brussel. De laatste jaren vonden Franse ideeën over strategische autonomie, een Europa dat op eigen benen moet staan, steeds meer weerklank.

Maar afgaande op de peilingen is de basis van deze pro-Europese lijn in Frankrijk zelf uitermate wankel. Ook als Le Pen verliest, zal bijna de helft van de Franse kiezers op een eurosceptische kandidaat hebben gestemd. Zo schaatst de EU op dun ijs in haar eigen hartland. De hoge score voor Le Pen is een waarschuwing voor centrumpolitici in heel Europa: de Europese samenwerking kan pas slagen als de sociale cohesie in de afzonderlijke lidstaten is gewaarborgd.