Het is voorbij met Jacindamania, een politieke rockster houdt ermee op

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern maakte donderdag hoogstpersoonlijk een einde aan de Jacindamania, ze kondigde als een donderslag bij heldere hemel aan dat ze ermee ophoudt. Morgen kiest haar partij, Labour, een opvolger en die zal op 7 februari het premierschap overnemen. Ardern groeide, sinds ze in 2017 aantrad als 37-jarige, uit tot een internationale politieke rockster – opmerkelijk voor de premier van een land met vijf miljoen inwoners waarvan Russell Crowe tot dan de bekendste was.

Ardern werd een voorbeeld voor veel politici buiten Nieuw-Zeeland, ook in Nederland, met haar openlijke progressief-linkse agenda met nadruk op armoedebestrijding en klimaat. Daarmee boekte ze in 2020 een reuzenoverwinning tijdens de verkiezingen van dat jaar: Labour haalde 49 procent van de stemmen en een absolute meerderheid in het parlement.

Ze had donderdag weinig woorden nodig om uit te leggen waarom ze stopt. ‘We geven alles wat we hebben, zo lang als we kunnen, tot het tijd is. En voor mij is het tijd.’ Voor wie het niet begreep: ‘Ik ben een mens. Politici zijn mensen.’ De tank was leeg, zei ze, evenals de reservetank die elke politicus nodig heeft voor speciale gevallen.

Wereldberoemd werd ze in het voorjaar van 2019, toen een Australische rechts-extremist een bloedbad aanrichtte in twee moskeeën in Christchurch. Hij vermoordde 51 moslims. Ardern had maar weinig tijd voor een reactie, maar koos precies de goede woorden: ‘They are us’, zei ze. Daarmee raakte ze in drie woorden niet alleen haar landgenoten, maar de hele wereld. Ze weigerde de naam van de moordenaar uit te spreken en voerde nieuwe wapenwetten in.

Toen ze in het jaar daarna een buitengewoon streng en succesvol coronabeleid ging voeren, waarbij Nieuw-Zeeland zo ongeveer van de rest van de wereld werd afgesloten en ze bijna iedereen daarin meekreeg, viel er niet meer aan te twijfelen: de wereld zag een politiek wonderkind dat opviel door haar menselijkheid, vriendelijkheid en openhartigheid. En vooral door haar ‘gewone’ gedrag.

Ze kwam op de covers van Vogue en Time, een teken dat je imago is gevestigd. Intussen groeide ze ook nog uit tot een rolmodel voor vrouwen met een carrière: in het tweede jaar van haar premierschap kreeg ze een kind en daarna ging ze snel weer aan het werk. Er waren genoeg vrouwen die dat voor haar ook hadden gedaan, zei ze ter relativering – maar nog nooit de premier van een land. Tegen Jeroen Visser van de Volkskrant verklaarde ze dat ze voor een tv-optreden altijd even checkte of er een geen melkvlekken op haar jurk zaten.

Maar de politiek is hard, voor iedereen, dus ook voor Ardern. In oktober zijn er in Nieuw-Zeeland verkiezingen en in de polls staat Labour er slecht voor. Een grote reputatie in het buitenland is geen bescherming tegen kritiek in het binnenland. Haar critici zeggen dat er van haar grote woningbouwplannen weinig terecht is gekomen, en ook met de armoedebestrijding loopt het niet naar wens. Bovendien leidde haar coronabeleid tot een diepe economische dip.

Ze is nog altijd pas 42, een leeftijd waarop menige politicus besluit dat het tijd wordt om de loopbaan in een stroomversnelling te brengen. Ardern maakt eigenhandig een einde aan een carrière die haar als een komeet in een baan om de aarde bracht en waarin ze liet zien dat je behalve politicus ook mens kunt zijn. Kennelijk is dat uitputtender dan menigeen denkt.