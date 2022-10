Het is vooral de angst voor gevaarlijke challenges die viral gaat

In de kast had ik nog een mooi handbeschilderd schaaltje staan. Uit de schuur pakte ik een hamer. Diep ademhalen en nog even op mijn plan reflecteren. Was het nou echt zo slim om een erfstuk in een theedoek te wikkelen en net zo lang te blijven meppen tot er alleen gruis zou overblijven? En was het wijsheid om daarna een handje gruis en mijn pinpas te pakken, het porseleinpoeder in een paar nette lijnen te verdelen en die een voor een op te snuiven? Waarschijnlijk wel, redeneerde ik. Op TikTok zijn ze keihard. Natuurlijk had ik de filmpjes gezien van mensen die op deze manier in het ziekenhuis waren beland, maar het was meedoen met de porcelain challenge of voor altijd een verschoppeling zijn.

Toch staat het schaaltje nu gewoon op mijn bureau, puntgaaf en gevuld met geschrapte worteltjes. Niet omdat ik de strijd tegen de groepsdruk heb gewonnen, maar omdat de betreffende challenge niet bestaat. Dat had u vast al begrepen, u bent immers niet zo goedgelovig, maar er bestaan een heleboel mensen die alleen van het woord ‘challenge’ al hartkloppingen krijgen. Wat het dan precies inhoudt? Al sla je ze dood. Iets verderfelijks op sociale media in elk geval, verspreid in een taal die ze niet spreken en op plekken waar ze de weg niet weten. Alle ruimte dus om er hun vooroordelen en angsten op te projecteren.

De verzonnen porcelain challenge. Beeld TikTok

De porcelain challenge werd vorige week verzonnen door een jongen op TikTok die wel benieuwd was hoe snel men op zijn achterste poten zou staan. ‘Denk je dat we de boomers kunnen laten flippen vanwege een neppe TikTok-challenge?’, vroeg hij op samenzweerderige toon aan zijn volgers. Die doen sindsdien hun best. Ze vertellen in filmpjes over de longproblemen waar ze sinds het serviessnuiven mee kampen, of dat ze hun leesvaardigheid erdoor kwijtraakten. Anderen parodiëren de zorgen over onze losgeslagen jeugd. Voor inspiratie hoeven ze niet ver te zoeken, want het internet barst van de sensationele nieuwsberichten over gevaarlijke uitdagingen.

En toch worden er niet massaal kipfilets gekookt in een medicijn waar je slaperig van wordt. Nee, er vliegen ook niet overal schoolgebouwen in de fik vanwege de penny challenge (iets met een muntje en een stopcontact). Ook de Momo-challenge is niet echt, al wordt hij elke paar jaar opgedregd om in een frisse nieuwe verschijningsvorm ouders van jonge kinderen de stuipen op het lijf te jagen. Door Metro bijvoorbeeld, die het schokkende nieuws onder het kopje ‘Opvallend’ plaatste: ‘Een geschminkte man onder de naam Jonathan Galindo zou het nieuwe gezicht zijn van de beruchte en gevaarlijke Momo-challenge. Deze online uitdaging zou jongeren zelfs aanzetten tot zelfmoord.’ Verderop wordt de bron onthuld: ‘Een ongeruste familie uit Urk, die verder anoniem wenst te blijven, wees op het gerucht dat de Momo-challenge zich via Instagram in hoog tempo verspreidt.’

Soms is de paniek gegrond, al stierven er ook in de jaren negentig tieners door wat nu de verstikkingschallenge wordt genoemd en is viral meestal een groot woord. Maar vaker blijkt het, als je terugkeert naar de bron, te gaan om een uit de hand gelopen grap, een domme stunt van één idioot of pure bangmakerij. Maar geef er het labeltje ‘challenge’ aan, blaas het op tot huiveringwekkende proporties, pomp het rond in de vorm van klikbare koppen en het verspreidt zich als een olievlek. Je zou iemand haast op ideeën brengen.

Voer deze gevaarlijke handeling waar je tot voor kort nooit van had gehoord niet uit. Jongens, ga alsjeblieft niet klooien met deze drie ontvlambare stoffen in de volgende verhoudingen. En hier nog een handig lijstje van vijf domme dingen die je Echt. Nooit. Moet. Doen.