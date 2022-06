Het is volstrekt gerechtvaardigd om een kasteelvrouwe Tiffany te noemen

Er bestaat een interessant fenomeen, dat door de Britse schrijfster Jo Walton ‘the Tiffany Problem’ is genoemd. De naam Tiffany is heel oud – in de 12de eeuw liepen er al Tiffany’s rond. Het is daarom volstrekt gerechtvaardigd om een historische roman te schrijven en de kasteelvrouwe Tiffany te noemen. Toch doen schrijvers dat niet, omdat die naam te modern voelt, als een anachronisme. Andere voorbeelden van Tiffanynamen zijn Samantha en Gary.

Nu is de vraag: hebben we in Nederland ook Tiffanynamen? Dus: een oude naam die zó nieuw voelt dat hij niet historisch geloofwaardig is? Misschien ‘Splinter’, een middeleeuwse naam die evenwel klinkt als een Chabottiaans verzinsel. Maar nee, een Tiffanynaam moet ingeburgerd zijn, en dat is ‘Splinter’ niet.

Op een lijst met middeleeuwse vrouwennamen zie ik ineens ‘Lisa’ staan. Ja, dat is misschien onze Tiffany. Historisch correct om haar in je kasteelroman te laten opdraven, maar waarschijnlijk kies je dan toch liever voor Aleydis.