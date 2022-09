Het is verstandig, te midden van alle paniek, dat de EU ingrijpt in de gasprijs

In tijden van grote emoties werken markten niet goed, zeker niet als het gaat om een primaire levensbehoefte als energie.

Ruim een half jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne heeft de Europese Unie dan toch besloten om in te grijpen op de gasmarkt. Of althans: Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelt drastische maatregelen voor, in de hoop dat die vrijdag door de energieministers worden overgenomen. Als het aan de commissie ligt, komt er een maximale prijs voor de inkoop van Russisch gas, worden woekerwinsten van energieproducenten afgeroomd en wordt na het gasverbruik ook het elektriciteitsgebruik teruggebracht.

Het is een reactie op de astronomische stijging van de gasprijzen afgelopen zomer. In de maanden na de inval van Rusland in Oekraïne steeg de gasprijs fors, maar pas vanaf 1 juli ging hij steil omhoog. De ene na de andere burger, het ene na het andere bedrijf wordt daardoor bij het vaststellen van nieuwe tarieven geconfronteerd met een verdrie- of verviervoudiging van de maandlasten. Dat is voor velen ondraaglijk.

Wie met een roze bril naar de huidige hoge gasprijzen kijkt, ziet tijdelijke aanpassingsproblemen, tijdelijke verschillen tussen aanbod en vraag die leiden tot heftige, maar kortstondige prijsexplosies. Die ziet vooral dat Europa de afhankelijkheid van Rusland snel – sneller dan verwacht – aan het verkleinen is, door enerzijds het energieverbruik terug te brengen en anderzijds zwaarder te leunen op de import van vloeibaar gas en de eigen energieproductie. Die zal zeggen: even op de tanden bijten, mensen, er zal vanzelf een nieuw evenwicht ontstaan, waarna de prijzen zullen dalen. Sterker, nu de gasvoorraden voor de winter op peil zijn en bedrijven en consumenten spaarzamer zijn met energie, is de daling misschien al begonnen.

Wie pessimistischer is aangelegd, ziet een ongekend hoge inflatie die zich als een houtworm in de economie vreet. Die ziet burgers die hun rekeningen niet meer kunnen betalen, wat tot grote maatschappelijke onrust zal leiden, die ziet bedrijven failliet gaan omdat de kosten exploderen, wat onherstelbare schade aan de economie zal aanrichten.

Charles Michel, voorzitter van de Eurogroep, schaarde zich vorig weekend in het tweede kamp. Hij sprak over ‘een catastrofe’ en pleitte voor rigoureuze ingrepen in de gasmarkt. Nederland is hier vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne tegen geweest. De Nederlandse kabinetten hebben sinds het begin van deze eeuw altijd op de vrije markt vertrouwd, en dat vertrouwen is lang onaantastbaar gebleven. Te lang.

Een hoge gasprijs hoeft niet direct een ramp te zijn, mits die wordt gedreven door rationele overwegingen, en niet, zoals nu, door pure paniek, de angst om in de winter in de kou te zitten. In tijden van grote emoties werken markten niet goed, zeker niet als het om een primaire levensbehoefte gaat. Het is dus verstandig dat Europa nu ingrijpt.