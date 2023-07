Het is tijd voor een schadefonds voor slachtoffers van adoptiefouten

Acht geadopteerden dagen de staat voor de rechter vanwege de fouten die gemaakt zijn bij hun adopties. Hun zaak lijkt kansrijk, gezien de voorbeelden die zij aandragen. Vier van de acht geadopteerden waren verteld deel te zijn van een tweeling, wat na dna-tests niet bleek te kloppen. Door de rammelende dossiers hebben zeven van de acht nooit hun biologische familie in Sri Lanka kunnen opsporen.

Het was de taak van de overheid om erop toe te zien dat de procedures goed werden nageleefd, zoals de vaststelling dat de biologische ouders vrijwillig afstand hadden gedaan van het kind. Niet meer dan terecht dus dat zij nu een schadevergoeding eisen, onder meer voor de kosten die zij gemaakt hebben voor zoekreizen, dna-testen, wijzigingen van hun naam- en geboortegegevens en psychologische hulp.

Dat er veel misstanden plaatsvonden bij interlandelijke adoptie is in 2021 ruimschoots bewezen door het vernietigende rapport van de commissie-Joustra. Kinderen die werden verhandeld, zogenoemde ‘baby farming’, afstandsmoeders die zijn beroofd van hun baby: de voorbeelden waren schrijnend.

Het zou niet de eerste keer zijn dat de staat aansprakelijk wordt gesteld voor fouten of fraude bij adoptie. Vorig jaar oordeelde het Haagse gerechtshof in de zaak van Dilani Butink al dat de overheid onrechtmatig heeft gehandeld bij haar adoptie in 1992. De staat negeerde destijds de signalen van misstanden.

Een jaar eerder oordeelde de rechter dat de staat een schadevergoeding moest betalen aan Patrick Noordoven. Hij is in 1980 illegaal geadopteerd uit Brazilië. Dat bleek uit politieonderzoek al kort na zijn adoptie. Op het Nederlandse consulaat werd voor hem een valse geboorteakte opgemaakt.

De gang naar de rechter kost de samenleving een aanzienlijke hoeveelheid publiek geld. Uit Kamervragen bleek dat de landsadvocaat alleen al voor de verdediging van de staat ruim 610 duizend euro heeft gedeclareerd met betrekking tot interlandelijke adoptie. Deze kosten lopen nog verder op omdat de staat in de zaken tegen Butink en Noordoven in beroep is gegaan.

De eerste collectieve rechtszaak van de acht geadopteerden zal wederom veel tijd en middelen kosten. En de weg staat open voor nog honderden of duizenden andere claims.

De staat moet overwegen om de slachtoffers vooraf te compenseren en zo de al overvraagde rechtspraak hier niet verder mee te belasten. Dat kan met een vaste vergoeding van een paar duizend euro, waar geadopteerden aanspraak op kunnen maken als zij aannemelijk maken dat er fouten zijn gemaakt bij hun adoptie. Met dat geld kunnen zij hun zoektocht bekostigen.

Jurist Dewi Deijle, zelf geadopteerd uit Indonesië, heeft eerder een voorstel voor zo’n schadefonds ingediend. Dat werd afgewezen door toenmalig minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. Wel werd een expertisecentrum bedacht waar geadopteerden terechtkunnen voor ondersteuning, maar niet voor de bekostiging van zoekreizen. Het enthousiasme over dat plan is logischerwijs niet groot onder geadopteerden.

Voor andere slachtoffers van zijn eigen falen heeft de staat wél een schadefonds opgericht: de financiële tegemoetkoming van 5.000 euro voor slachtoffers van misbruik in de jeugdzorg waar de afgelopen twee jaar twintigduizend aanvragen voor zijn ingediend. Het zou veel tijd, frustratie en wellicht zelfs geld kunnen besparen als het kabinet deze mogelijkheid ook onderzoekt voor slachtoffers van adoptiemisstanden.

