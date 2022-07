Het is tijd voor een Hitteplan 2.0

Bovenop het Schieblock in Rotterdam is het eerste grote oogstbare dak in de Nederland gerealiseerd: de Dakakker. Hier worden groenten, fruit en kruiden verbouwd. Beeld Hollandse Hoogte / David Rozing

Wanneer het Nationale Hitteplan in werking treedt, dient het als waarschuwing voor de zorgverlening aan ouderen en chronisch zieken om extra alert te zijn. Maar dat is niet genoeg.

Een verplicht Gemeentelijk Hitteplan is noodzakelijk, waarin meer waterpunten en gratis water in de horeca geregeld zijn. Ook moet het Nationale Hitteplan een jaarbreed karakter krijgen. Bijvoorbeeld door het te verwerken in omgevingsplannen en het Bouwbesluit. Als we toch meer (senioren)woningen gaan bouwen, dan meteen hittebestendig. En maak buurten groener: meer bomen betekent een koelere omgeving.

Zorg ook voor ‘oases’ in de wijk: een koele plek waar jong en oud verkoeling kan vinden als dit in je eigen woning niet meer kan. Denk aan speciaal ingerichte buurt- en ontmoetingshuizen.

Willen we, net als in de zomers van 2003 en 2006, niet op honderden hittedoden uitkomen, dan moeten overheden, woningbouwers én het RIVM nu tot actie overgaan. Wij schuiven bij de actualisering van het Hitteplan weer graag aan. En laten we dat snel doen, want hittestress is het laatste dat we bij 35 graden of meer kunnen gebruiken.

Ingrid Rep, directeur seniorenorganisatie KBO-PCOB

Universiteit

In zijn column (O&D, 20/7) verbaast universitair docent Jeroen Dera zich over het gebruik door zijn studenten van termen als ‘grote vakantie’ en ‘lessen’, die naar zijn idee meer thuis­horen op de middelbare school.

Nog niet zo lang geleden kwalificeerde prof.dr. Piet Vroon de universiteit waaraan hij als hoogleraar psychologie verbonden was, als ZULO: Zeer Uitgebreid Lager Onderwijs.

Tiemen van der Worp, Bilthoven

Compensatie

Gisteren ontvingen wij de korting op onze energiebelasting, zo’n 600 euro.

Is er niet een fonds waar iedereen die het niet echt nodig heeft deze bijdrage naartoe kan overmaken? En waar mensen die het wél nodig hebben een beroep op kunnen doen? Of maken we het allemaal over naar Oekraïne?

Inge Jager, Deventer

Privacy

Een woordvoerder van supermarkt­keten Aldi wordt gevraagd naar de privacy van klanten nu zij door 475 (!) camera’s in de gaten worden gehouden (Ten eerste, 21/7). Privacybezwaren zijn er niet volgens Aldi, omdat de klant geïdentificeerd wordt middels een symbool en niet middels gezichtsherkenning.

Toch heeft de klant ook een account met daaraan gekoppelde betaalgegevens nodig. De identificatie gebeurt dus via een omweg. Zo leidt alleen stelen tot volledige privacy: er is werkelijk niemand die weet wat je mee naar huis neemt.

Sven Schellekens, Amsterdam

Nationale driekleur

Sander Donkers voelt een onbehagen dat ik met hem deel, maar is niet ontvankelijk voor het ontheiligen van de nationale vlag (Ten eerste, 20/7). Toch heb ik wel een gevoel van een heel erg onbehagen als het gaat om onze nationale driekleur.

Ik ben geregeld op 4 mei bij het Nationaal Monument Kamp Vught geweest. Als dan de Last Post wordt gespeeld en onze nationale vlag met enige rimpeling beweegt in de wind, ben ik trots dat ik daar mag staan onder de driekleur.

Dat nu een aantal plebejers zich met een omgekeerde driekleur protesteert, stemt me bedroefd. Bedroefd omdat het gevoel van een nationale trots wordt geschaad. Temeer omdat ik een boerenzoon ben uit een agrarische Brabantse familie, maar trots op onze nationale identiteit en het standsgevoel.

Arno van Dal, Vught

Omgekeerde vlag

Hoewel als protest bedoeld, geven de vele omgekeerde vlaggen onze wegen best wel iets feestelijks. Bovendien laat het zien wat er werkelijk moet gebeuren: het huidige landbouwbeleid moet helemaal op z’n kop.

Bert Teeuwen, Gouda

Minder gas

EU-lidstaten moeten 15 procent minder gas gaan gebruiken (Ten eerste, 19/7). Geweldig toch? Wij moeten toch van het gas af en Poetin zorgt voor een stok achter de deur. En wat is 15 procent nou? Zo heeft de oorlog in Oekraïne niet enkel negatieve gevolgen. Wij beseffen nog steeds niet hoe ongelooflijk verkwistend wij met energie omspringen.

Paul ten Hove, Oosterbeek