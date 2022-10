Het is tijd voor een fundamenteel gesprek over homofobie en onveiligheid in het voetbal

Een regenboog is zichtbaar op Het Kasteel, het stadion van voetbalclub Sparta uit Rotterdam. Beeld Pro Shots / Mischa Keemink

Het afgelopen voetbalweekend stond in het teken van Coming Out Day en lhbtiq+ acceptatie: aanvoerders in het betaald voetbal droegen op initiatief van voetbalbond KNVB een OneLove-band om acceptatie te onderstrepen. Een prijzenswaardige actie die kan bijdragen aan toenemende inclusie en diversiteit in het voetbal.

De meeste aandacht ging echter uit naar twee Rotterdamse spelers, Orkun Kökçü (Feyenoord) en Redouan El Yaakoubi (Excelsior). Kökçü wilde vanuit religieuze overtuiging niet meewerken aan deze actie en El Yaakoubi koos voor een band met een bredere boodschap.

Bliksemafleider

De intensiteit van de collectieve verontwaardiging over hun keuze is misplaatst en fungeert als bliksemafleider om het niet te hoeven hebben over de werkelijke problemen in het voetbal. Het is een knap staaltje van het projecteren van het eigen gebrek aan lhbtiq-acceptatie op ‘de ander’, in dit geval twee bi-culturele aanvoerders met een moslimachtergrond.

Voetbalpresentatoren, directeuren, journalisten en commentatoren buitelden afgelopen weekend over elkaar heen om te vertellen hoe belangrijk lhbtiq+ inclusie voor hen is. Zo ontstond een beeld van het voetbal als een wereld die altijd al was doortrokken van inclusie en tolerantie, tot twee aanvoerders het feestje kwamen verstoren. Dat positieve zelfbeeld van de voetbalwereld staat echter ver af van de werkelijkheid: de Eredivisie is nog steeds een wereld van homofobe spreekkoren, waar op dit moment geen enkele speler uit de kast is.

Over de auteurs Kathrine van den Bogert is universitair docent bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en doet onderzoek naar gender en diversiteit in sport.

Mariecke van den Berg is bijzonder hoogleraar Feminisme en Christendom aan de Radboud Universiteit Nijmegen en universitair docent interreligieuze studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Reflex

Zo’n reflex, waarin door het problematiseren van moslims de Nederlandse normen en waarden – onterecht – worden voorgesteld alsof ze het toonbeeld zijn van diversiteit, inclusie en tolerantie, zagen wij ook terug in ons onderzoek. Kathrine van den Bogert onderzocht Nederlands-Marokkaanse voetbalsters met een moslimachtergrond. Mariecke van den Berg deed onderzoek naar profvoetballers die zich bekeerden tot islam. Keer op keer worden zij gezien alsof zij zich de Nederlandse of westerse normen en waarden nog niet hebben eigengemaakt of alsof zij die normen verloochenen in het geval van bekering.

Trainers gaan er bijvoorbeeld al snel vanuit dat moslimmeiden vanwege hun religie niet mogen meedoen aan het voetbal. Bij bekeerde voetballers werd er in de media getwijfeld aan hun loyaliteit aan het team. Zo wordt er een beeld gecreëerd van een westerse samenleving en voetbalcultuur waarin moslims niet thuishoren. Dit terwijl allen in de eerste plaats het product zijn van die samenleving en voetbalcultuur.

Het echte gesprek over homofobie in het voetbal werd vervolgens niet gevoerd. Het lijkt eerder omgekeerd: door alle pijlen te richten op Kökçü hoeven andere spelers, trainers, bestuurders, commentatoren en opiniemakers zich niet te verantwoorden voor hun eigen houding, gedane uitspraken of onmacht als het gaat om het veranderen van de voetbalwereld.

Meerdere wegen

Het brede protest tegen de twee aanvoerders wekt ten onrechte de indruk dat de weg naar inclusie duidelijk en eenduidig is, namelijk zoals de KNVB die route heeft uitgestippeld: met het dragen van een regenboogband. Maar Kökçü en El Yaakoub stellen vragen bij die route en geven aan dat er misschien meerdere wegen naar Rome leiden.

Het gebruik van de regenboog als queer-symbool komt voort uit een niet-religieuze, maar seculiere manier om aandacht te vragen voor inclusie. Wel vaker willen andere religieuze (ook christelijke) groepen en individuen liever werken vanuit hun eigen jargon, bronnen en symbolen. Dat de regenboog door hen niet altijd zomaar wordt omarmd, wil dus niet zeggen dat zij ‘anti’ zijn. Het is heel goed mogelijk dat Kökçü en El Yaakoubi veel beter en dieper hebben nagedacht over wat respect en inclusie betekenen dan menig trainer of bestuurder mét regenboogband of -speld.

Voor een werkelijke cultuuromslag in het voetbal is, naast acties zoals OneLove, een veel intensiever gesprek nodig. Dat zal nog wel enige tijd in beslag nemen en meer zelfreflectie vergen. De eenzijdige focus op de regenboogbanden van individuele aanvoerders of spelers helpt daarbij niet erg. In plaats daarvan moeten we het hebben over impliciete en expliciete normen rondom heteroseksualiteit, mannelijkheid en onveiligheid in het voetbal.