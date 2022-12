Het is tijd voor de volgende fase in het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag

De studio van De Wereld Draait Door. Dit programma kwam in opspraak door grensoverschrijdend gedrag van presentator Mathijs van Nieuwkerk. Beeld BNNVara

Op de valreep van het nieuwe jaar blijkt dat ook bij een ander icoon van de Nederlandse televisie, Studio Sport, al jarenlang sprake is van een ongezonde werksfeer, waarin seksuele intimidatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag aan de orde van de dag zijn. Op klachten daarover is de afgelopen jaren niet of amper gereageerd.

Het is een passend einde van een jaar dat begon met de onthullingen van tv-programma BOOS over The Voice, de show waarbij de talenten zich de seksuele avances van jury- en bandleden moesten laten welgevallen. In de slipstream hiervan voelden veel andere slachtoffers zich gesterkt om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan de kaak te stellen, wat onder meer leidde tot het vertrek van Marc Overmars bij Ajax. De #Metoo-beweging, in 2017 begonnen naar aanleiding van het grootschalig seksueel misbruik door filmproducent Harvey Weinstein, kreeg opnieuw de wind in de zeilen.

En dat was nodig, want op veel plekken blijven grensoverschrijdend gedrag en intimidatie nog steeds onopgemerkt. Macht, maar ook roem, blijken heel lang bescherming te bieden.

Het loopt bijna nooit goed af

De definitie van grensoverschrijdend gedrag werd het afgelopen jaar opgerekt. Het beperkt zich niet langer tot seksuele intimidatie. Werknemers en voormalige personeelsleden van Prometheus hekelden de verstikkende angstcultuur bij de uitgeverij. Even later bleek ook bij het tv-programma De Wereld Draait Door sprake van structureel grensoverschrijdend gedrag.

Het afgelopen jaar bleek ook eens te meer hoe moeilijk het is om in het reine te komen met seksuele intimidatie. Het loopt bijna nooit goed af. Soms worden de misdragingen onder het tapijt geveegd om de privacy van alle betrokkenen te beschermen, zoals bij D66 gebeurde. Maar steeds vaker reageren organisaties juist te voortvarend, waarna ze door rechters of beroepscommissies worden teruggefloten omdat ze de plegers niet voldoende hebben beschermd. Dit overkwam de PvdA met Gijs van Dijk, maar ook Volt met Nilüfer Gundogan.

Omdat er geen duidelijke definitie is van grensoverschrijdend gedrag, is het lastig om objectief vast te stellen of iemand over de schreef is gegaan. De enige manier om dat overtuigend te bewijzen is door veel getuigen op te voeren, maar in veel gevallen ontbreken die, waardoor het het verhaal van de een tegen het verhaal van de ander blijft.

Hoog tijd voor de volgende fase

Triest dieptepunt is de taakstraf die het OM eist tegen schrijver en journalist Jelle Brandt Corstius wegens smaad. Zijn enige misdrijf is dat hij heeft opgeschreven hoezeer hij geleden heeft onder een seksuele ervaring tegen zijn wil in zijn jonge jaren. Daarmee heeft hij dit onderwerp uit de taboesfeer gehaald. Dat verdient eerder bewondering dan straf. Als het onmogelijk is om de objectieve waarheid te achterhalen, wat in veel gevallen zo zal blijven, ligt mediation meer voor de hand, dan te proberen iemand te straffen.

Nu de meeste bedrijven en organisatie doordrongen lijken van de schade die grensoverschrijdend gedrag kan aanrichten en van de noodzaak hiertegen op te treden, is het hoog tijd voor de volgende fase. Het is van groot belang dat elke organisatie heel precies vastlegt wat het als grensoverschrijdend beschouwt en welke procedures worden gevolgd op het moment dat iemand zich over intimidatie beklaagt. Alleen zo kan worden voorkomen dat elke zaak waarin grensoverschrijdend gedrag wordt aangekaart, uiteindelijk alleen maar verliezers kent.