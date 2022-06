Het is tijd om Donald Trump strafrechtelijk te vervolgen

Volgens de commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt, gaf Donald Trump leiding aan een samenzwering om de uitslag van de presidentsverkiezingen ongedaan te maken. De openbare hoorzittingen, die rechtstreeks worden uitgezonden op de Amerikaanse televisie, zijn als een strafzaak gestructureerd. De zogenoemde ‘6 januari-commissie’ laat zien dat de toenmalige president de middelen, het motief en de mogelijkheid had om een misdrijf te plegen; de klassieke elementen van een strafzaak.

Oud-minister van Justitie Bill Barr verklaarde dat hij Trump minstens drie keer heeft verteld dat er geen bewijs was van fraude. Omdat Trump publiekelijk bleef volhouden dat er met de verkiezingsuitslag gefraudeerd was, trad Barr in december 2020 af. Trump zette vervolgens de waarnemend minister van Justitie, Jeffrey Rosen, onder druk om bizarre complottheorieën over verkiezingsfraude te onderzoeken.

Toen ook Rosen verklaarde dat er geen sprake was van fraude en dat Trumps pogingen om de verkiezingsuitslag ongedaan te maken in strijd waren met de Grondwet, zei Trump dat Rosen alleen maar hoefde te zeggen dat de verkiezingen corrupt waren; de rest kon hij aan hem en de Republikeinse congresleden overlaten. Toen Rosen weigerde mee te werken, wilde Trump een lagere ambtenaar, Jeffrey Clark, benoemen als minister van Justitie.

De bedoeling was dat Clark, die op het ministerie van Justitie verantwoordelijk was voor milieuschades, als minister van Justitie de wetgevers in Georgia zover moest zien te krijgen de verkiezingsuitslag ongeldig te verklaren. Trump zag er uiteindelijk vanaf om Clark te benoemen, omdat de gehele top van het ministerie van Justitie dreigde te zullen aftreden als hij het plan door zou zetten.

Trump opperde ook dat het ministerie van Justitie beslag zou leggen op de stemmachines. Toen Rosen hem vertelde dat de stemmachines onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van (Binnenlandse Veiligheid (Homeland Security) vielen, belde Trump met de hoogste ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid en loog dat Rosen had gezegd dat hij de bevoegdheid had om de stemmachines in beslag te nemen.

Toen de ambtelijke top Trump duidelijk maakte dat zijn pogingen om het ministerie van Justitie te gebruiken om de verkiezingsuitslag naar zijn hand te zetten ongepast waren, zei Trump dat hij niets te verliezen had. Zijn campagneteam bombardeerde zijn supporters met verzoeken om financiële bijdragen voor Trumps Legal Defense Fund. Van de 250 miljoen dollar die Trump zo vergaarde, is slechts een fractie naar juridische procedures gegaan. De rest is gereserveerd voor Trumps verkiezingscampagne.

Vorige week donderdag deed de FBI in alle vroegte een inval in het huis van Jeffrey Clark. Volgens Clark, die zich tegenover de 6 januari-commissie op zijn zwijgrecht beriep, namen de FBI-agenten al zijn elektronica mee. Maandag werd bekend dat de FBI diezelfde dag in New Mexico ook de telefoon van John Eastman in beslag heeft genomen, de conservatieve jurist die had bedacht dat vicepresident Mike Pence het tellen van de kiesmannen moest blokkeren. Het net sluit zich.

De vervolging van de voormalige president belooft een akelig schouwspel te worden. Er is een reëel risico dat de Verenigde Staten afglijden naar politiek geweld. De bestorming van het Capitool zal dan slechts een voorproefje blijken te zijn geweest van wat het land te wachten staat. Maar als je Trump hiermee weg laat komen, is de kans groot dat er binnen afzienbare tijd een nieuwe poging tot een staatsgreep wordt gedaan. Daarvoor wordt nu al de basis gelegd.

Zo weigerde een door Republikeinen gedomineerde commissie in een kiesdistrict in New Mexico twee weken geleden de uitslag van de voorverkiezingen te bekrachtigen, zogenaamd omdat de stemmachines niet betrouwbaar waren. Adam Kinzinger, die samen met Liz Cheney de enige Republikeinse afgevaardigde in de 6 januari-commissie is, waarschuwde op Twitter dat dit de modus operandi voor de MAGA (Make America Great Again) campagne wordt, namelijk het plaatsen van mensen op lage posities die weigeren hun basale plicht te doen.

De hoorzittingen van de 6 januari-commissie laten zien dat Trump herhaaldelijk is verteld dat Joe Biden de verkiezingen rechtmatig had gewonnen en dat zijn pogingen om die uitkomst te veranderen illegaal waren. Trump ging er desondanks mee door, wat volstaat om criminele opzet te bewijzen. Hoe onverkwikkelijk het ook is om je politieke tegenstander te vervolgen, het is de enige manier om de Amerikaanse democratie te redden.

Heleen Mees is econoom. Ze schrijft om de week een wisselcolumn met Marcia Luyten.