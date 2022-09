Het is te hopen voor Europa en voor de Russen zelf dat zo’n zeldzame Russische heerser als Gorbatsjov weer opduikt

Het waren zijn ogen die mij het meest raakten toen collega Bert Lanting en ik in 2009 tegenover Michaïl Gorbatsjov zaten in het Amsterdamse Amstel Hotel. Die expressieve, zachtmoedige ogen. Ze lieten me niet los, ook niet nadat we afscheid van hem hadden genomen na ons interview in de Royal Suite. Ik had het gevoel dat in die ogen het geheim school achter het wonder dat deze oud-leider van de Sovjet-Unie had bewerkstelligd.

Jongere generaties zegt de naam Gorbatsjov vaak niets meer. Wie is dat? Nou, hij is de man aan wie we misschien wel te danken hebben dat we er nog zijn. Dit is een beetje scherp gesteld, en toch. Vooral door hem kwam er een einde aan een gevaarlijke periode van een halve eeuw waarin het Westen en het Sovjetblok, elk beschikkend over het nucleaire vermogen de wereld te vernietigen, elkaar in een gespannen houdgreep hielden. Nog begin jaren tachtig waren we griezelig dicht bij een kernoorlog, leerden we achteraf. Gorbatsjov doorbrak de tango die Oost en West dansten met de dood.

Mensenwerk

Het is romantisch gedacht, ik weet het, maar ook wereldpolitiek is mensenwerk en zijn ogen hebben, zegt mijn intuïtie, geholpen diep ingesleten barrières te slechten. Na hun eerste persoonlijke kennismaking lieten de Amerikaanse president Reagan en de Britse premier Thatcher subiet hun reserves varen. Vervolgens gaf Gorbatsjov vrijwel zonder slag of stoot alles weg wat in een grote oorlog gewonnen was, het hele Sovjetrijk.

Verbazingwekkend, vond John Lukacs, een eigenzinnige Hongaars-Amerikaanse historicus die ik er later over sprak. Hij achtte het waarschijnlijk dat de Sovjetleider uit een Russisch schuldgevoel handelde over wat het communistisch systeem de mensen in de Sovjet-Unie en Oost-Europa had aangedaan. En dat had volgens Lukacs mogelijk weer te maken met een gespletenheid in het Russische karakter tussen een harde, bijna blinde wreedheid en een onverwachte menslievende zachtaardigheid. Die zachtheid, die bereidheid dingen weg te geven manifesteerde zich in Gorbatsjov.

Hij was de goede Rus. Hij deed ons even dat andere, barse Rusland vergeten, maar dat heeft inmiddels weer de overhand gekregen in de persoon van Poetin, de kwade Rus. Hier geen vriendelijke ogen maar de tronie van een gluiperd. Met hem toont Rusland zijn lelijke kant, en niet voor het eerst.

Bloedlanden

Deze zomer las ik met twaalf jaar vertraging het boek Bloodlands van Timothy Snyder. De Amerikaanse historicus beschrijft hoe Hitler en Stalin tussen 1933 en 1945 14 miljoen mensen vermoordden in wat hij de Bloedlanden noemt, het gebied dat zich vanaf midden-Polen via Belarus, Oekraïne en de Baltische staten uitstrekt tot West-Rusland. Het gaat niet om aan het front gesneuvelde militairen maar puur om slachtoffers van massamoord als politiek wapen. En daarbij deed Stalin nauwelijks onder voor Hitler, stelt Snyder.

Zogenaamd ter verdediging van het socialisme liet Stalin bijna vier miljoen mensen, meest boeren en leden van nationale minderheden, in Oekraïne en elders opzettelijk uithongeren of doodschieten. Er waren zelfs doodsquota. De uithongeringspolitiek in Oekraïne leidde tot kannibalisme. Het gebeurde dat moeders en vaders hun kinderen doodden en opaten. Het leed was onbeschrijflijk, maar in de redenering van de communisten was dat allemaal voor een goed doel, de vooruitgang. Snyder noemt het onversneden sadisme.

Hitler

In West-Europa heeft de focus altijd gelegen op Hitler als de maat van alle kwaad. Ja, Stalin was ook een massamoordenaar, maar omdat hij uiteindelijk belangrijk was bij het verslaan van nazi-Duitsland kreeg hij het voordeel van de twijfel. Tot op de dag van vandaag is er in de westerse publieke opinie een stroming die Rusland graag als slachtoffer neerzet, zelfs wanneer het overduidelijk dader is. In het apologetenrepertoire is de Navo-uitbreiding inmiddels een vast nummer als zijnde de ware schuldige van Poetins aanval op Oekraïne, ook al gaven de Oekraïners geen enkele aanleiding en was er niets in het bondgenootschap dat duidde op offensieve plannen jegens Rusland.

Het land toont nu weer zijn harde, wrede kant. Het is altijd wat met Rusland. De zachtaardige kant is zeldzaam onder Russische heersers volgens Lukacs. Ook Bert Lanting noemt Gorbatsjov een zeldzaam exemplaar: een Russische hervormer zonder knoet. Het stemt somber. Enige troost: misschien duikt die zachtaardige kant weer net zo plotsklaps op als destijds bij Gorbatsjov. Het is te hopen voor Europa en voor de Russische bevolking zelf.

Arie Elshout is journalist. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Thomas van der Meer.