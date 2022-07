Het is te hopen voor de inwoners van Sri Lanka dat de ‘Terminator’ voorgoed weg is

Het is niet vreemd dat burgers in Sri Lanka hun president hebben verjaagd. Deze leider zorgde vooral goed voor zichzelf en zijn clan.

Autocraten wereldwijd zullen de ontwikkelingen in Sri Lanka nauwgezet volgen. President Gotabaya Rajapaksa is het eerste slachtoffer van de woede over de sterk gestegen kosten van levensonderhoud, een probleem dat zich in vele landen voordoet. Natuurlijk is elke situatie uniek, maar het maakt duidelijk dat burgers hun angst en hun onderlinge meningsverschillen opzij kunnen schuiven als het water hen tot de lippen staat om een leider te verjagen die alleen zijn eigen belangen behartigt.

Iemand als Gotabaya dus. De man staat bekend als de Terminator – een bijnaam die doorgaans weinig goeds betekent – sinds hij in 2009 als minister van Defensie de opstand van de Tamil Tijgers meedogenloos had neergeslagen. Zijn broer Mahinda was op dat moment president, maar die verloor een paar jaar later de verkiezingen. In 2019 diende zich een nieuwe kans aan voor de Rajapaksa-clan: er werd een serie aanslagen gepleegd door islamisten. Bange burgers hesen Gotabaya vanwege zijn sterke hand op het pluche. Dit keer werd broer Mahinda premier, voor andere familieleden en vrienden waren er ook mooie regeringsposten.

Geen bestuurlijk talent

Zij hadden hun baantjes niet te danken aan hun bestuurlijke talent, en zagen het ook niet als hun persoonlijke missie om het leven van de bevolking te verbeteren. In plaats daarvan werden zakken gevuld (die van henzelf), megalomane projecten gestart (maar niet afgemaakt) en verkeerde beslissingen genomen. Het resultaat is rampzalig. De voedselprijzen zijn tot wel 80 procent gestegen en er is in het hele land geen brandstof meer te krijgen. Ondertussen kloppen internationale schuldeisers op de deur, maar er valt in Sri Lanka werkelijk niets meer te halen.

Het is dus niet vreemd dat burgers al maanden het vertrek van de president eisen. Duizenden betogers bestormden afgelopen weekeinde het presidentiële paleis. De wereld werd getrakteerd op foto’s van demonstranten in het privé-zwembad en op het zachte hemelbed van de Terminator. Gotabaya dook op dat moment nog ergens in het land onder, maar deze week is hij Sri Lanka daadwerkelijk ontvlucht en gisteren diende hij zijn ontslag in.

Natuurlijk is niet alles de schuld van de Rajapaksa-dynastie. De toerismesector werd geruïneerd door de covidpandemie en de oorlog in Oekraïne heeft de voedsel- en energiemarkt wereldwijd geraakt. Maar het wanbeleid heeft de problemen ernstig vergroot. Ook al zijn deze met het vertrek van Gotabaya niet opgelost, het is het te hopen dat deze Terminator nooit meer terugkomt.