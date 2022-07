Het is te hopen dat de Navo zo vastberaden blijft als nu

De Deense premier Mette Frederiksen, de Franse president Emmanuel Macron en Joe Biden, president van de VS, tijdens de Navo-top in Madrid. Beeld AFP

De diagnose dat de Navo al ‘hersendood’ was, zoals de Franse president Emmanuel Macron in 2019 stelde, blijkt te vroeg gegeven. De organisatie was misschien in slaap gesukkeld, als een oude man met kwaaltjes die in zijn stoel ligt te dommelen, maar de 73-jarige is wakker geschrokken, overeind geveerd, en lijkt weer net zo vitaal als enkele decennia geleden.

Het zijn de meedogenloze Russische bombardementen op Oekraïense steden die als ‘elektroshock’ hebben gediend (ook weer een woord dat door Macron is gekozen). Zulk wreed bloedvergieten heeft het continent lang niet meegemaakt, en de Navo-top deze week maakt nogmaals duidelijk dat het militaire bondgenootschap hierdoor meer dan ooit is verenigd. Zo zetten de dertig staatshoofden allemaal hun handtekening onder het nieuwe strategische concept van de Navo, waarin helder wordt gesteld dat Rusland ‘de grootste en meest directe bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit van het bondgenootschap’ vormt.

Er is nog veel meer. Finland en Zweden, twee landen die nooit overwogen om zich bij de Navo aan te sluiten, zijn nu toegetreden tot het bondgenootschap. De VS schalen hun aanwezigheid in Europa op om ‘elke centimeter’ van het Navo-gebied te kunnen verdedigen en vestigen een permanent militair hoofdkwartier in Polen. Bovendien wil de Navo dat er een pool van zeker 300 duizend snel inzetbare militairen klaarstaat – een aankondiging waardoor niet alleen Nederland werd overvallen, omdat er flink wat extra mankracht en materieel nodig zijn om dit waar te maken.

De broekriem aanhalen

Natuurlijk moeten al deze leiders hun inzet thuis weer uitleggen aan de kiezer, die niet gewend is de broekriem aan te halen. Poetin gokte erop dat Europa om die reden niet op één lijn zou komen en dat de VS hun nek niet zouden uitsteken. Het was een misvatting. Zelfs landen als Duitsland onderkennen dat hun ware belang ligt bij het dwarsbomen van de Russische pogingen om de internationale orde te vernietigen.

Hoelang moet de Amerikaanse belastingbetaler nog opdraaien voor de veiligheid van Europa, wilde een journalist donderdag van Joe Biden weten. ‘Zolang als nodig is’, luidde het ferme antwoord. Het is te hopen dat deze vastberadenheid standhoudt. Niet alleen bij de VS, maar bij alle bondgenoten. Vrede en veiligheid kunnen niet voortbestaan dankzij economische welvaart alleen, zoals lange tijd werd gedacht. Daar is ook militaire macht voor nodig.