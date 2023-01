Het is stil rond het Kenniscentrum Ondermijnende Criminaliteit. ‘Kom gewoon eens langs’

In het centrum van Vlissingen sta ik op de stoep van een monumentaal roodgeschilderd pand uit 1771. Hier en in het witte huis ernaast, ook een rijksmonument, zit een nieuwe overheidsorganisatie: het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit.

De website is indrukwekkend. Het Kenniscentrum, vorig jaar geopend, werkt aan ‘één gezaghebbend, strategisch ondermijningsbeleid’ voor Nederland, doet onderzoek naar de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld en werkt samen met ‘politie, Openbaar Ministerie, Fiod, douane’ en internationale spelers.

In mijn vorige column schreef ik over de marinierskazerne die niet naar Vlissingen kwam, het project Wind in de Zeilen om Zeeland te compenseren en de bouw van een gevangenis die nu wordt uitgesteld. Dit Kenniscentrum bestaat al wél.

Vanuit dit dubbele herenhuis in Vlissingen werken sinds vorig jaar twintig medewerkers om Nederland te laten winnen van drugscriminelen. Jaarbudget: 5 miljoen euro.

Het is vrijdag 13 januari, half twee ‘s middags.

Ik bel aan. Ik heb geen afspraak. Journalisten doen dat soms. Die bellen aan en kijken wat er gebeurt.

Niemand doet open.

Op de website staat een telefoonnummer. Niemand neemt op. Ik tuur door het raam, je kunt diep het pand in kijken, maar er is niemand te zien. Aan Vlissingen is het hybride werken niet voorbij gegaan.

Ook bij de buren bel ik aan.

Ik weet niet hoe u reageert als een journalist van de Volkskrant op de intercom drukt, maar bij Cees Vos en Carla Backx zit je even later met een kop koffie op de bank, terwijl poes Does bezit neemt van je jas.

Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit, Bellamypark te Vlissingen.

Hun appartement grenst aan het Kenniscentrum. Spannend, vindt Cees, buschauffeur van beroep, in Vlissingen staat het busvervoer op de tocht. Hiernaast onderzoeken ze ‘criminaliteit zoals je op televisie ziet’, weet hij. ‘Gelukkig weten wij niet alles, hè? Want als wij alles zouden weten, dan weten we te veel.’

Hij laat een foto zien: Cees met minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid), toen ze het Kenniscentrum kwam openen. ‘Zo’n spontaan mens. Zijn jullie de buren, vroeg ze. Dan geef ik jullie als eersten een hand.’

Ook de medewerkers zijn aardig, zegt Carla. Voor zover je die ziet natuurlijk, want het loopt geen storm in het dubbele rijksmonument. Soms staan er ‘ov-fietsen’ voor de deur, wat vaker een ‘blauwe fiets’. ‘We zien weinig beweging.’

‘Ze manifesteren zich niet erg zichtbaar’, zegt de buurman aan de andere kant. Lang geleden, in het tijdperk van de gulden, was in het rode huis een klein theater gevestigd. Samen kunst maken, dat zou deze buurt goed doen, dat helpt tegen verloedering. Maar de gemeente kon dat op deze locatie niet meer betalen.

Het Rijk huurt beide rijksmonumenten van een welgestelde ondernemer. Zijn zoon staat in de Quote 500. Ze hebben binding met Vlissingen, je zou kunnen zeggen dat de huurpenningen ten goede komen aan Zeeland.

Nog eens tuur ik door het raam van het rode huis. Nu zit er wel iemand: een jonge vrouw. Ze doet open. Ze geeft me een visitekaartje met een e-mailadres. ‘Daar kunt u uw vragen naartoe sturen.’

Op mijn vragen komt geen antwoord. Op maandag gaat de website van het Kenniscentrum op zwart. De teksten over onderzoek naar ondermijning, het adres, het blijkt verdwenen. ‘Momenteel zijn wij druk aan het werk aan de nieuwe website.’

Volgens het visitekaartje valt het Kenniscentrum onder de Dienst Justitiële Inrichtingen, zeg maar het gevangeniswezen in Nederland. Maar bij de Dienst Justitiële Inrichtingen weten ze van niets. Het moet een vergissing zijn, wellicht rondom een medewerker die is ‘ingeleend’.

De woordvoerder van het Kenniscentrum belt. ‘Je kwam op het verkeerde moment. Maandag zaten we hier met 18 man. Ook experts van de Fiod.’ De website die offline is gehaald? ‘Dat is toeval, we zijn bezig met een nieuwe website.’

‘Het pand was er eerst’, legt de woordvoerder uit. Daar was het om te doen: gevestigd in Vlissingen. Dat heeft te maken met de afgeblazen marinierskazerne, met Wind in de Zeilen. De organisatie wordt vervolgens ‘from scratch’ opgebouwd. De eerste publicaties zijn de deur uit.

‘Kom gewoon eens langs.’

Dat lijkt me een goed plan. Het kan alleen niet gelijk, want de directeur blijkt op dienstreis. Wordt hopelijk vervolgd.