Het is rotvolk, in Drenthe, zei de man. Ik keek verbaasd op

Na een uur lang voor Jan Doedel achter een tafel in een boekhandel in Groningen te hebben gezeten onder een bordje met de tekst dat ik mijn nieuwe boek signeerde, kwam er eindelijk iemand naar me toe, een lange man met grote ogen. Toen ik Vertrouwd voordelig had gelezen, zei hij, weet je wel, over je jeugd in een Blokkerwinkel in Emmen, moest ik verschrikkelijk hard huilen.

Ik keek verbaasd op. Vooral na hoofdstuk twee, zei hij, waarin de hoofdpersoon zo tekeer gaat tegen Drenthe, weet je nog? Och, man, zei hij, ik kon daar absoluut niet tegen. Met name die ene zin deed me de das om. Hij rechtte zijn rug en kuchte. Drenthe, citeerde hij, is het enige stukje aarde waarover in de hele menselijke geschiedenis nog nooit is gevochten. Hij keek alsof hij opnieuw zou gaan huilen.

Gek, vond ik dat. Ik had zoiets nog niet meegemaakt. De uitspraken in hoofdstuk twee hadden veel mensen boos gemaakt, woedend, de doodsbedreigingen vlogen me om de oren. Maar ze probeerden niet eens waar te zijn. In werkelijkheid zou ik graag in Emmen wonen. Er is maar één plek waar je mensen tegenkomt met wie je bent opgegroeid, de huizen kunt binnenlopen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.

Zo erg is het toch niet, zei ik, en ik zette een extra mooie handtekening. Ach, veel erger nog! riep hij uit. Het is het allergrootste rotvolk dat er bestaat! Na acht jaar zeiden ze me in mijn straat nog steeds geen goeiedag. Dat heeft me echt getraumatiseerd.

Weer keek ik hem verbaasd aan – mijn ervaringen zijn tegenovergesteld. In Amsterdam zeggen ze niks, in Groningen krijg je een knikje, in Emmen steken ze vingers naar je op en in de dorpen roepen ze op elke straathoek met een krachtig – Ha moi! – je vrolijkheid naar de oppervlakte. Maar tegen hem hadden ze niets gezegd, wat sneu was, een beetje gemeen. Na hoofdstuk twee was hij meteen naar Groningen verhuisd.

Zou het helpen, verhuizen, vroeg ik me af, terwijl ik hem het boek teruggaf. Met andere woorden: als ze in de ene straat of provincie niks tegen je zeggen, zouden ze dat in een andere, nieuwe straat of provincie wel doen? Je neemt overal jezelf mee naartoe, je komt overal dezelfde klootzakken tegen, wat tegelijkertijd een pleidooi is tegen blijven én vertrekken. En voor.

Enigszins verward keek ik hem na. Hij maakte een lichte buiging op de welkomstmat en stapte naar buiten. Vlak voordat de deur achter hem dichtviel, riep ik hem nog na: En, ben je nu in Groningen wel gelukkig dan?

Op de stoep bleef hij staan, stijf en stil, alsof hij diep nadacht, alsof het antwoord uit zijn tenen moest komen en even tijd nodig had om door het lange lijf naar zijn hersenen te reizen. Met een somber gezicht knikte hij toen gelukkig langzaam van ja.