Het is Pride, het apenpokkenvirus gaat rond en de vaccinatiecampagne hapert: een slechte combinatie

Een man krijgt op 28 juli 2022 een vaccinatie tegen het apenpokkenvirus in de RAI Amsterdam. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dat de homo-emancipatie in Nederland nog lang niet is voltooid, blijkt maar weer uit de trage bestrijding van het apenpokkenvirus. Met 70.000 vaccins op de plank en de risicogroep in beeld, had de vaccinatiecampagne tegen het apenpokkenvirus vrijwel direct kunnen beginnen.

Maar horeca-uitbaters, belangenorganisaties en ook homostellen zelf schieten nog steeds krampachtig in de verdediging als het om homomannen en seks gaat. En de belangrijkste vraag krijgt intussen nauwelijks aandacht. Waarom heeft het twee maanden geduurd voordat de eerste prik werd gezet?

Over de auteur Joep van Zijl was zes jaar journalist bij de AD Haagsche Courant en was zeven jaar hoofdredacteur van Vakblad Uitvaart. Hij zet zich actief in voor lhbti-rechten en -acceptatie.

Het is een vraag die bij veel homomannen verbazing, frustratie en woede oproept. De groep die nu het eerst wordt gevaccineerd, bestaat uit homomannen en transpersonen die via de GGD prep gebruiken. Prep is een middel dat een hiv-infectie voorkomt, ook bij seks zonder condoom. Dat de vaccinatiecampagne begint met de groep die onbeschermde seks heeft, lijkt me geen moeilijk besluit om te nemen, en is dus geen reden voor vaccinatievertraging. Apenpokken verspreiden zich immers voornamelijk via seks.

Uitnodigingen

Wat bovendien helpt: mannen die via de GGD prep slikken, staan al in het computersysteem. Uitnodigingen kunnen dus zo de deur uit. In de tussentijd kunnen de gegevens worden verzameld van de groep die daarna aan de beurt is: homomannen die dankzij hun huisarts zijn geregistreerd en prep kunnen slikken. Ook geen ingewikkelde klus, want die gegevens zijn eveneens digitaal beschikbaar.

Hetzelfde geldt trouwens voor de derde en vierde groep: hiv-positieve en hiv-negatieve mannen met veel wisselende contacten, inclusief sekswerkers. En laten we de vaccinatiebereidheid niet vergeten, met afstand dé belangrijkste voorwaarde voor een succesvolle campagne. Uit studies blijkt dat die boven de 90 procent ligt. Veel homomannen wachten al weken op een prik. Ze willen zichzelf en anderen beschermen. Een valide wens.

Priktraining

De apenpokkenprik wordt subcutaan, in het onderhuids weefsel, gezet. Op dit moment zijn er volgens de GGD onvoldoende mensen beschikbaar die deze priktechniek beheersen. Er zullen dus mensen moeten worden opgeleid om de vaccinatiecapaciteit te verhogen. Ook dít was twee maanden geleden bekend. Ik heb de websites van verschillende zorgopleidingen bekeken en daar geen priktraining kunnen vinden die langer dan vijf uur duurt. De rest mag u zelf invullen.

En als je dan eindelijk wordt uitgenodigd voor een prik, volgt nog een pijnlijke verrassing. De GGD vertelt je namelijk wanneer je kunt komen, maar geeft geen mogelijkheid om deze afspraak te verzetten. Afspraak gemist, betekent dus prik gemist - zonder mogelijkheid tot herkansing.

Hoe anders ging dat bij corona.

Een goede vriend van me haalde afgelopen zondag in Amsterdam zijn eerste vaccinatie tegen apenpokken. Het viel hem op hoe rustig het was op de priklocatie. Hij stond na vijf minuten gevaccineerd weer buiten. Een GGD-medewerker vertelde hem dat veel mannen niet komen opdagen. Ik kan daar maar één ding op zeggen: homo’s zijn niet verantwoordelijk voor een te laat uitgerolde en slecht georganiseerde vaccinatiecampagne.

Belangenorganisaties

Niet alleen bij de overheid kwam alles veel te traag op gang. Ook organisaties die opkomen voor de belangen van homo’s hebben twee maanden zitten slapen. Zo verspreidde COC Nederland pas op 21 juli een persbericht met daarin een oproep om de vaccinatiecampagne snel uit te breiden. De afdeling COC Midden-Gelderland volgde ruim een week later. ‘Ik zie het gebeuren dat we binnen drie weken veel gevallen in Arnhem hebben’, zei de kersverse voorzitter Ricardo Brouwer op 30 juli in dagblad de Gelderlander. Pride Amsterdam kan tot extra veel besmettingen leiden, was zijn gedachte.

Schaamte

Oud-RIVM-directeur Roel Coutinho vroeg zich begin juli in Nieuwsuur af of Pride dit jaar wel door kon gaan nu de apenpokken zich snel verspreiden onder mannen die seks hebben met mannen. Maar voor seks hebben homomannen de Pride niet nodig.

Veel roze kopstukken en belangbehartigers schieten krampachtig in de verdediging als het om homomannen en seks gaat. Het lijkt haast alsof ze zich schamen voor het gedrag van hun eigen achterban. Een achterban die nota bene al weken wacht op een prik. Het apenpokkenvirus rukt intussen steeds verder op. Pride Amsterdam kon niet slechter beginnen.