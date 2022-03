De auteur Ursula K. Le Guin heeft ooit geschreven: ‘The direction of escape is toward freedom. So what is ‘escapism’ an accusation of?’ Met deze gedachte in het achterhoofd voel ik me dus maar niet al te schuldig als ik na het Achtuurjournaal even mentaal bijkom met de Franse Netflixserie l’ Agence. Het is een onrealistische reality over een bizar knappe Parijse familie met een makelaarskantoor in het hogere segment.

Waarom zou je dit willen zien? Welnu: het is prettig om te constateren dat miljoenenappartementen vaak heel lelijk zijn. Veel dure keukens blijken bijvoorbeeld bedekt met griezelig vleeskleurig marmer. Ook zie je veel beige hoofdpijnzithoeken en ligt er in kinderkamers een dik tapijt, waarschijnlijk bedoeld om tranen te absorberen.

Tussen het verkopen door heeft de knappe makelaarsfamilie fijne familiemomenten, vol champagne en zon.

Extreem escapistisch kijkgedrag dus, totdat je je realiseert dat het precies deze hoerasfeer is die je over een tijdje zult bestempelen als vooroorlogs.