Het is oorlog in Oekraïne. Gelukkig is er het Jeugdjournaal

‘Het is oorlog in Oekraïne.’ Donderdag wijdde het Jeugdjournaal zijn volledige twintig minuten aan de Russische inval. Overal in Nederland luisterden ouders met hun kinderen mee naar een uitleg die een fundament legde voor talloze gesprekken aan talloze bedranden, later die avond.

Presentator Joris Marseille keek ernstig in de camera. Weg was de zachtmoedige opgewektheid waarmee dagelijks nieuws op de meeste avonden, zo rond zevenen, in overzichtelijke porties wordt verdeeld. Aan sommige actualiteiten valt geen mouw te passen, af en toe is er nieuws zonder zonzij, hoe vaak je er ook omheen loopt. Dan kun je de boel maar het beste zo kort en duidelijk en zo weinig paniekerig mogelijk samenvatten. ‘Bombardementen, luchtalarmen, legervoertuigen en compleet verwoeste gebouwen’, zei Marseille, die daarna sprak met correspondent Kees van Dam, die vertelde over kinderen in Kiev die boeken en kleurpotloden meenamen, want het was natuurlijk hartstikke saai, als je uren in een schuilkelder moest zitten.

De uitzending van het Jeugdjournaal op de dag van de inval in Oekraïne. Beeld NOS

Zeker bij oorlogsbeelden bestaat de neiging om kinderen terug te brengen tot willoze slachtoffers, tot zielige wezentjes in de armen of aan de hand van hun ouders, met kleurige rugzakken met oren eraan die contrasteren met het grijs van de wereld om hen heen. In het Jeugdjournaal wordt niet slechts met mededogen naar kinderen gekeken; er wordt naar ze geluisterd. Naar Davy, die videobelde met zijn oma in Oekraïne, of naar Elise, die op school zat in Oekraïne, maar nu al een tijdje in Nederland verblijft en vertelde hoe ze haar schoolboeken miste, en haar klasgenoten natuurlijk.

Elise: ‘Ik zou willen dat zij veilig zijn, dat wij veilig zijn en dat gewoon iedereen veilig is en dat Poetin zo snel mogelijk ophoudt en dat het normale leven weer doorgaat en dat er niks in de fik staat en gewoon niks gaat gebeuren.’

Het is al vaker opgemerkt, maar bij elke calamiteit die je oren doet tuiten en je blik zoveel verschillende kanten op laat schieten dat je zicht vertroebeld dreigt te raken, word je er weer even aan herinnerd hoe knap het Jeugdjournaal doet wat het doet, hoe het de taal van kinderen spreekt zonder ook maar een ogenblik kinderachtig te worden, hoe het van kinderen serieuze gesprekspartners maakt zonder op z’n hurken te gaan zitten. Wie minder woorden tot zijn beschikking heeft, gaat zorgvuldiger formuleren, directer. Af en toe gaat er iets mis – zoals toen zaterdag op de kaart van Europa Polen kortstondig opdook op de plek van Belarus – maar het zij een programma vergeven dat al zo lang zo veel bijdraagt aan het begrip van kinderen én volwassenen van wat er in hemelsnaam allemaal gebeurt. En aan het eind is er, te midden van alle vertwijfeling, dan toch nog een foto van een paar kinderen die ‘de perfecte klimboom’ hebben ontdekt.