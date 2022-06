Het is onmogelijk Children of the Labyrinth nog als ver-van-je-bedshow te zien in de huidige opvangcrisis

De zomertijd is begonnen op televisie: Max Vakantieman stond maandagavond weer paraat voor een nieuw seizoen vol schurftige vakantiechalets, groepsreizen die gierend bergafwaarts gingen en uiteraard de hamvraag: wie is er aansprakelijk? Met een nieuwe coronagolf én de Schipholcrisis kan het programma zich in de handen wrijven: ‘Een betere aftrap zouden we niet kunnen hebben’, zei Sybrand Niessen. In de studio zaten vier boze consumenten met vliegvertraging.

We zien op tv natuurlijk al dagelijks een item over de toestand in de vertrekhal, maar ik zou willen voorstellen dat als de schoolvakanties beginnen, we op NPO 1 een voortdurende liveverbinding met Schiphol uitzenden, en dat daar dan Sybrand Niessen staat met een helm en een kogelwerend vest. Misschien wil ook Caroline van der Plas, die onlangs nog voorstelde het leger te laten helpen, komen om plakken peperkoek en pakjes sap uit te delen.

Dat brengt me bij een andere crisis die zoetjesaan wat meer zendtijd opeist: die in de opvang. Er lag maandag immers een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid waarin stond wat we al maanden zagen: dat de toestand in asielcentra voor kinderen abominabel is. Op het NOS Journaal zei Joudi, die al zeven maanden in een noodopvang zit: ‘Ik ben verdrietig, soms zou ik wel dood willen.’ Slapen in tenten, nauwelijks privacy, psychische problemen en concentratieverlies, en zo vaak van noodopvang naar noodopvang verhuizen dat het lastig is aan onderwijs of vrienden te komen.

‘We zakken door de humanitaire ondergrens heen’, zei voorzitter van de migratieadviesraad Monique Kremer in Eenvandaag, en dat mocht geen verrassing heten. Nederland had immers gekozen voor flexibele asielopvang. Half bestuurlijk Nederland zat maandagavond in Utrecht met staatssecretaris Eric van der Burg te crisisvergaderen en programma’s zaten klaar voor de uitkomst: wat was het crisisplan?

Mohzda en haar moeder Latifa, die haar een brief schreef voor het project Children of the Labyrinth. Beeld BNNVara

Een passend tussengerecht bij dit grimmige nieuws was Children of the Labyrinth, een mini-documentaireserie van Marieke van der Velden en Philip Brink waarvoor gevluchte ouders op onder meer Lesbos brieven schreven aan hun kinderen. Maandag begon de serie, die deze week dagelijks op BNNVara wordt uitgezonden, met de brief van Latifa aan haar dochter Mohzda. Vluchtelingen schetsen zelf hun situatie in deze eenvoudige portretten, die des te harder hun doel raken door de overeenkomsten: de poging haar kind te redden, het schuldgevoel nu ook die beslissing haar schaadt.

Met het rapport over de opvangcrisis bij de hand, is het onmogelijk de misère uit Children of the Labyrinth nog als ver-van-je-bedshow te zien. Bij Op1 zat politiek verslaggever Thomas van Groningen klaar om de resultaten van het crisisberaad te bespreken: en, wat was de uitkomst?

‘Ja dat was een beetje gek, die was er niet eigenlijk.’

Van de tv hoefde niemand een kopje warme melk en een slaapliedje te verwachten.